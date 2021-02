Bude další nouzový stav? Vláda jedná s hejtmany

Podle Babiše má kabinet analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní.

Ústavní právník Jan Kysela ale pro Právo uvedl, že nové vyhlášení nouzového stavu by podle něj bylo možné až po určité době, a to pokud by se ukázalo, že prostředky, které jsou k dispozici, nestačí.