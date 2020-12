Buď jste selhal, nebo někoho kryjete. Starostové vyzvali Brabce k rezignaci kvůli Bečvě

Sám Brabec již dříve odmítl, že by se pokusil vyšetřování ovlivnit tak, aby pomohl právě Deze. „Nikdy jsem na nikoho netlačil. A pokud mě někdo podezřívá z ovlivňování, tak pravděpodobně soudí podle sebe, co by dělal na mém místě. Jestliže se v jiných případech řada z vás zaklíná tím, že máme policii nechat konat bez tlaku, tak to prosím čiňme i nyní,“ řekl dříve na plénu Poslanecké sněmovny.