Brno rozšíří placené parkování

Ceník se pro návštěvníky odvíjí podle toho, v které části Brna zaparkují.

Nejhlouběji sáhnou do peněženky motoristé parkující v historickém jádru. To spadá pod zónu A, kde je první půlhodina zdarma a hodina vyjde na čtyřicet korun. Sektoru B, zahrnujícího v současné době severní prstenec od centra města a od letošního listopadu také oblast ulic Bratislavská, Pellicova či Kopečná, se týkají mírnější regule. S nejvolnějším režimem se počítá v pásmu C, které se postupně dovytváří podle požadavků městských částí.