Blatný: Nebezpečí trvá, navrhnu prodloužení nouzového stavu o měsíc

Souvisí to podle něj i s chystanou tabulkou, podle které se mají opatření zavádět či rozvolňovat. „Bez existence nouzového stavu se tabulka stává relativně bezcennou a opatření se dostanou do roviny doporučení,“ vysvětlil Blatný.

Bez stavu nouze by vláda nemohla omezovat například shromažďování osob. Blatný varoval, že pokud by se jednalo pouze o doporučení, která by měli lidé dobrovolně dodržovat, účinnost opatření významně klesne a za dva, tři týdny by mohl nastat zásadní zlom k horšímu. Nouzový stav má být podle něj prodloužen „nikoli jako trest, ale v podstatě pro blaho všech lidí v této zemi”.