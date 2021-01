Blatný: Do konce března přes milion očkovaných

„V případě, že započítáme všechny vakcíny, které jsou kontrahované do České republiky do března 2021, potom v lednu můžeme naočkovat 346 625 osob. Následně v únoru, protože bude zahájeno nebo bude probíhat podávání i druhých dávek, se bude jednat o 271 600 osob a v březnu poté o 662 400 osob,“ řekl Blatný poslancům.

„Dohromady je to asi 1,3 mil. osob, pakliže bude k dispozici jak vakcína Pfizer, tak Moderna, tak AstraZeneca. V případě, že by vakcína AstraZeneca v tuto dobu ještě dostupná nebyla, je počet potřeba snížit o 600 000,“ řekl také. Evropská léková agentura (EMA) by vakcínu společnosti AstraZeneca měla schválit koncem ledna.