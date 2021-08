BIS odposlouchávala lidi z mého okolí, tvrdí Zeman

Miloš Zeman se dlouhodobě netají svými kritickým názory na fungování české kontrarozvědky. Dlouhodobě usiluje také o odvolání jejího šéfa Michala Koudelky a opakovaně ho odmítá jmenovat do funkce generála.

„Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, a tedy i mě,” řekl v neděli Zeman s tím, že on sám nevlastní telefon, tudíž v případě potřeby telefonuje i například z mobilu Nejedlého.

S informací se obrátil na premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu následně sdělil, že odposlechy nechal zastavit. „Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se dozvěděl, že odposlechy pokračují,” uvedl Zeman. Na dotaz, proč se neobrátil na parlamentní komisi pro kontrolu BIS, prezident reagoval tak, že jí nevěří, protože o efektivitě těchto komisí se dá pochybovat.

Premiér Babiš následně ČTK sdělil, že on ani vláda nemají pravomoci k povolování ani zastavování odposlechů. O které lidi ze Zemanova okolí se BIS měla zajímat, prý neví a nezajímá se o to. Takovou pravomoc by měl mít předseda Senátu a Vrchní soud.