Benešovou nadzvedl návrh Maláčové snížit platy i soudcům

Zatímco ještě v květnu Maláčová hovořila o tom, že se její změna, která má snížit platy a nově je odvíjet od čtyřnásobku minimální mzdy, bude týkat pouze zákonodárců a členů vlády, nyní do ní zařadila i soudce. Kvůli tomu by poklesly příjmy i státních zástupců, kteří sice mají vlastní platový zákon, ale ten vychází z příjmů soudců.

Maláčové návrh novely počítá se dvěma variantami. V jedné by se nynější platové základny pro příští dva roky jen zmrazily na letošních částkách. Politici by měli základ 84 060 korun a základ u soudců by činil 102 872 korun.