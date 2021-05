Benešová podá kvůli Vrběticím kárnou žalobu na Pavla Zemana

Týká se to jeho veřejného vystoupení z 19. dubna, kdy na tiskové konferenci po jednání vlády hovořil o trestním řízení týkajícím se výbuchů dvou muničních skladů ve Vrběticích i o podezření, že za nimi stáli dva agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Podle Benešové neměl Zeman o případu hovořit, tím prý jednal v rozporu se zákonem o státním zastupitelství. „Zcela určitě porušil zákon... Překračuje kompetence dané zákonem,“ řekla ministryně.

„Podle zákona neměl (Zeman) v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora,“ uvedla ve středu Benešová.

Musí na to reagovat

Kauzu Vrbětice dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně a na něj dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To nejvyšší vedené Pavlem Zemanem je až o stupeň výš a podle ministryně by nemělo případ zatím nijak řešit. „Určitě to budu muset podat, protože jestli někdo porušuje zákon o státním zastupitelství, jinak nejde postupovat,“ řekla ve středu Právu Benešová.

Na otázku, co přesně podle ní porušil, odpověděla, že „ustanovení o dozoru a dohledu“. „On vlastně předstírá, že to dozoruje,“ doplnila šéfka resortu justice.

Pavel Zeman ve středu poslal Právu písemné vyjádření k věci. Z toho nepřímo vyplývá, že nejvyšší žalobce pochybení odmítá. „V tzv. kauze Vrbětice se primárně postupovalo při podávání informací jako v každé jiné kauze, totiž hodnotilo se, zda je dán veřejný zájem na informování veřejnosti. Dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že tento zájem je dán,“ sdělil Právu Zeman.

„Krajské státní zastupitelství v Brně sepsalo informace, které bylo možné zveřejnit, a tyto zaslalo nejvyššímu státnímu zástupci, aby je jako hlava soustavy státního zastupitelství reprezentující veřejnou žalobu navenek zpřístupnil veřejnosti,“ dodal Zeman.

Doplnil, že s úvahami ministryně není seznámen. „O tom, že na mě chce podat kárnou žalobu v dané věci, se dozvídám poprvé od vás,“ dodal Zeman, jenž vede Nejvyšší státní zastupitelství přes deset let, od ledna 2011.

Zemanovo jednání napadá Imex Group

Benešová, která ve stejné funkci jako šéfka žalobců působila od ledna 1999 do konce září 2005, by se podáním kárné žaloby na Zemana stala vůbec první šéfkou resortu justice, která by k takovému kroku přistoupila.

Benešovou k návrhu na kárné řízení proti Zemanovi vede i návrh, který obdržela na přelomu týdne od právního zástupce ostravské firmy Imex Group Radka Ondruše. Tento advokát, který v minulosti rovněž působil jako žalobce na Nejvyšším státním zastupitelství a byl podřízeným Benešové, v kárném návrhu totožně jako ministryně napadá Zemanovo jednání v souvislosti s Vrběticemi.

Jím zastupovaná firma Imex Group měla v pronájmu oba sklady, které v roce 2014 ve Vrběticích explodovaly. V případu se přihlásila do trestního řízení jako poškozená s nárokem na náhradu zhruba stomilionové škody.

Benešová: Nemá co předjímat

„Imex Group má zájem, aby trestní řízení v kauze Vrbětice probíhalo nestranně, objektivně a za skutečně odborné péče příslušného státního zástupce. Vystoupení Pavla Zemana na tiskové konferenci společnost vnímá jako zásadně nestandardní postup nejvyššího státního zástupce,“ sdělil ve středu Právu Ondruš.

Stejně jako Ondruš i Benešová kritizovala nedávné výroky nejvyššího žalobce o tom, že v případě, pokud se policii nepodaří podezřelé agenty GRU vyslechnout, může kauza Vrbětice skončit zřejmě i odložením. „On nemá co predikovat dopředu, jak dopadnou živé kauzy, do kterých nemá co koukat,“ myslí si ministryně.

„Z toho vyplývá, že on musí vidět do živého spisu, což by neměl. Navíc právě nejvyšší státní zástupce má jako jediný ze zákona konečné slovo v rámci kontroly skončené věci, a tady by měl být zvlášť obezřetný, když mu to (kauza Vrbětice) může v budoucnu přijít na stůl,“ míní Benešová.

Tvrdí, že Zeman se v případu „angažuje úplně předčasně a mimo zákonné mantinely“. „Je to prostě neuvěřitelné,“ poznamenala ministryně.

Kárná žaloba se týká více kauz

Kárná žaloba na Zemana se bude podle ministryně spravedlnosti týkat více kauz. Například i Zemanova angažmá v restitučním sporu kolem majetku šlechtického rodu Czerninů.

„K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ uvedla Benešová, že by podala jednu kárnou žalobu s několika body.