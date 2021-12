Bartoš: Vláda by měla být jmenována kompletně. Zemanovy důvody jsou smyšlené

Nová vláda by měla být podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše jmenována kompletně, a to včetně kandidáta na resort zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Řekl to v Partii na CNN Prima News. Důvody, které prezident Miloš Zeman uvedl proti jeho jmenování, jsou podle něj smyšlené.