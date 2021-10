Bartoš: Na sebelítost není čas

Jak se cítíte tři týdny od voleb?

Pracovně. Hned po volbách jsme se potkali všichni šéfové stran koalic, podepsalo se memorandum a od té doby jde svět dál. Připravuje se znění koaliční smlouvy, bavíme se o budoucím půdorysu vlády, řeší se sestavení Sněmovny. Ukazuje se, že jsme měli před volbami pravdu, že Andrej Babiš potlačoval řešení covidové, ale i energetické situace. Takže práce je víc, než když skloubíte politiku s kampaní. Lidé chtějí odpovědi a řešení. Tady není čas na sebelítost.

Matematicky čtyři pirátské poslance vláda nepotřebuje. Nebudete páté kolo u vozu?

Čistě matematicky jádro voličů Pirátů, které volilo koalici Pirátů a Starostů, nemá adekvátní zastoupení v počtu poslanců ve Sněmovně. Ale kandidovali jsme jako koalice a máme koaliční smlouvu. Ano, mrzí mě, že máme o 18 poslanců méně. Znamená to pro nás, že se musíme podívat, kde jsme udělali chyby, jak se to stalo a spoustu věcí přenastavit. Strana, její expertní týmy totiž fungovaly hodně soustředěně kolem 22 poslanců.

Teď to musí být stejně funkční, musíme si udržet know-how a ty pracovité lidi při nižším zastoupení ve Sněmovně. Všichni šéfové resortních týmů mi řekli, že jedeme dál. A to i poslanci, kteří neobhájili mandát. Všichni mají elán dál pracovat. Víme totiž, že nám 600 tisíc voličů dalo důvěru, nekroužkovali a chtěli pirátské lídry a zástupce do Sněmovny. Vůči nim máme zodpovědnost.

Z podpalubí, a to i ze strany významných členů zaznívá, že by se mělo jít do opozice. Vnímáte tam skepsi, že se nemůžete spoléhat na všech 37 koaličních hlasů?

Koaliční program je závazný pro obě strany koalice, nehledě na počet zastoupení jednotlivých stran. A i v rámci vyjednávání s koalicí Spolu chceme uplatnit naše priority do programového prohlášení vlády. To je teď úkol můj a našich vyjednávacích týmů. Diskutuji s členskou základnou i s představiteli STAN. O programovém prohlášení bude hlasovat naše celostátní fórum. A pak budou výsledky uplynulých měsíců hodnoceny převolením předsednictva na celostátním fóru v lednu. Uvidíme, jestli budu mít nominace na předsedu strany.

Věříte, že vaše základna podpoří vstup do vlády?

Jednáme v souladu s povolební strategií, která říká, že se strany koalice účastní vyjednávání se záměrem sestavit vládu a vyjednat priority programu. Doménou Pirátů je, že když si řekneme, že něco jdeme dělat, tak to jdeme dělat a pak vyhodnotíme výsledek. A tak postupujeme i ve spolupráci se STAN a v jednání se Spolu. To není nepředvídatelný proces. Mrzí mě, že některé zdroje blízké vyjednávacím týmům naznačují, že by tomu bylo jinak.

Zaznívá ze Spolu, ale i ze STAN, že jste nepředvídatelní a brzdíte vyjednávání. Zaznamenal jste takové nálady?

Ne a nevím, proč to někdo říká. Jednání o vládní koalici je velmi podobné jako o předvolební koalici se STAN. Snažíme se postupovat konsenzuálně. A odmítám, že bychom působili jakkoli negativně. Jinak i ostatní strany musí požádat o schválení vstupu do vlády své orgány.

Změnil výsledek voleb vztahy se Starosty?

Myslím, že ne. Máme společné cíle, dostali jsme na ně dohromady 840 tisíc hlasů.

Máte už nějaké poznatky, že STAN porušil dohodu o kroužkování?

Viděl jsem den před volbami sponzorovaný příspěvek Víta Rakušana, kde zazněla podpora pro jeho asistentku na středočeské kandidátce. Analyzujeme ale také jednání SLK, frakce Starostů v Libereckém kraji, kteří roznášeli do schránek volební noviny na podporu kandidátů STAN. Uvidíme, co nám ta analýza přinese.

Když se ukáže, že taková podpora byla, co s tím?

O tom bych nespekuloval, budeme o tom s partnerem jednat. Hlavně jsme čekali, že bude mít koalice nad 20 procent, a proto se musíme podívat, jaké chyby jsme udělali osobně, kdy jsme nevyhodnotili správně společenské téma, nezaujali správný postoj. Vyhodnocujeme vliv dezinformační scény ruku v ruce s premiérem, kdy strašili o Pirátech. Ale nemyslím si, že by některé nekorektní výroky některých lidí z pirátské strany byly příčinou, že koalice nakonec nešla přes 20 procent. Spousta lidí se rozhodovala až v poslední fázi kampaně, kdy faktickým kandidátem na poražení Andreje Babiše v číslech byla koalice Spolu.

Byl by pro vás Vlastimil Válek (TOP 09) kompetentní pro vedení ministerstva zdravotnictví?

Rozhodně. Člověk musí mít nějakou odbornost, penzum znalostí, a pozice ministra navíc požaduje být dobrý manažer, nikoli mikromanažer. Musí se opírat o data, obklopit se důvěryhodnými lidmi, hovořit jasně, prezentovat fakta a budovat důvěru, že to má pod kontrolou. A hlavně nemít premiéra, který dokáže po průzkumu veřejného mínění svou silou 30 procent mediální scény váš racionální postup vygumovat. A celá vláda musí fungovat jako tým, protože pandemie zasahuje do několika resortů.

Kde jsou nejširší třecí plochy při jednání se Spolu?

Se Spolu máme spoustu priorit společných, například akce na nakopnutí ekonomiky, digitalizaci, ale ve spoustě věcí se naše pohledy liší. Těžké budou body týkající se školství, způsobu řešení situace s bydlením, zda to má jít k autonomiím obcí, aby mohly stavět i s nějakou podporou státu, nebo odpustíme DPH na výstavby.

Nasnadě je otázka, jak řešit schodkový rozpočet, kde nejde říct, že nařídíme všem ministrům nějaké procentuální škrty, protože spousta výdajů je mandatorní, kvazimandatorní, bez nichž nebude zachována kvalita služeb v ČR. Teď musíme najít řešení energetické krize, do toho covid nabírá na obrátkách. Opakuje se situace z loňska, kdy Andrej Babiš vytěsnil jakákoli řešení covidu a pak jsme měli nouzi.

Které resorty byste chtěli?

Pokud se bavíme o prioritách, tak u nás to byly dlouhodobě otázky místního rozvoje, digitalizace, spravedlnosti, transparentní politiky, čerpání evropských dotací. Lidi, kteří to umí dělat a mají za sebou týmy odborníků, máme. Finální konfigurace musí být funkční. Ve vládě musí každý člen dokázat za svůj resort fungovat, plnit závazky vůči občanům, koordinovat spolupráci mezi resorty.

A proto si myslím, že je důležité dostat digitalizaci až na tu vládní úroveň. Jestli to bude ministr, nebo vicepremiér, to je jen název. Ale jde o to, aby tam byl skutečně člověk, který sedí na vládě, má kompetence, aparát, vliv na rozpočet a umí dávat zelenou chytrým krokům a červenou nesmyslným projektům typu e-shop za 400 milionů.

V každém rozpočtu se o úsporách hovoří, ale jenom v oblasti zakázek a veřejné kontroly nám lítají desítky miliard. A to už je relevantní.

Kolik postů z plánovaných 17 připadne vaší koalici?

Struktura vlády či počet ministrů nejsou stále vyjasněny. Strany mají své priority a celkové nastavení zodpovědnosti musí být pro všechny zúčastněné důstojné a komfortní.

Už je jisté, že budete mít stejně resortů jako STAN?

Koaliční smlouva předpokládala poměr 1:2 při obsazování resortů ve prospěch Pirátů. Tuto pojistku tam chtěl tehdy výrazně mandátově slabší STAN, aby měl případně garantovánu účast ve vládě. To nám přišlo fér a kývli jsme na to. Jsem rád, že hned po volbách jsme se domluvili, že zastoupení bude férové padesát na padesát. Mrzí mě, že je to v médiích prezentováno jako lačnost, i když to odráží vůli zhruba 600 tisíc voličů. Ale pro Piráty je férovost, pravdomluvnost a sebereflexe to zásadní.

Budete aspirovat na vicepremiéra?

Musíme mít takovou pozici, aby odpovídala prioritám společného koaličního programu.

Ale ujal byste se toho vládního postu pro digitalizaci?

Hlavně to není tak, že se tady vytváří nějaké ministerstvo pro Piráty. Hovoří se o pozici, která by byla součástí vlády a byla by pod Úřadem vlády. Nevznikal by žádný nový barák. Mělo by dojít k postupnému přesunu agend jednotlivých resortů na jedno místo. Na tom je shoda všech pěti subjektů. Správa checkpointů a datové schránky z ministerstva vnitra třeba nemají tu pozornost, protože vnitro řeší policii, hasiče, řízení země v krizi.

Další vládní post má být pro evropské záležitosti…

Když máme v Evropě tak špatnou pověst země, kde se ve střetu zájmů rozfrcávají peníze českých i evropských občanů, a máme před sebou předsednictví, které vláda Andreje Babiše výrazně podceňovala finančně a personálně, pojďme to využít jako šanci přihlásit se k západnímu směru, k liberálním větrům v Evropě.

Alespoň ideově. Hledejme partnery v liberálních zemích, což neznamená „opouštíme V4“, ale Viktor Orbán opravdu není vzor pro ČR. Bude tam strašně důležitý tandem premiéra a ministra zahraničí a musí tam být ještě jeden člověk, který to bude zastřešovat a koordinovat.

Jestliže vaše původní adeptka na post ministryně práce a sociálních věcí Olga Richterová bude místopředsedkyní Sněmovny, znamená to, že ono sociální svědomí vlády přenecháváte lidovcům?

Často je to prezentováno tak, že se Olga přestává této problematice věnovat. Její resortní tým ale má 100 lidí a její agenda nikam nezmizí. Kdo se k tomu přihlásí, nevím. Ale co se týče lidovců, ti jsou z těch stran koalice Spolu, které skutečně dělají sociálně citlivou politiku. Ostatně třeba i návrhy, které jsme ve Sněmovně prosazovali, měly podporu STAN, Pirátů a lidovců.

Nezalekli jste se dopadů vládních úspor na ministerstvo práce a sociálních věcí?

Kdybychom měli poslanců více, tak bychom možná uvažovali jinak. Musíme reflektovat realitu, jaká v danou chvíli je. Dovolil bych si zaspekulovat, že pokud by resorty třeba financí a práce byly v rámci jedné koalice Spolu, a nakonec ho obsadila KDU-ČSL, tak takové rozdělení pozic je pro řešení sociální citlivosti lepší. Tyto strany mají k sobě blíže než strany, které kandidovaly v oblasti sociální politiky s rozdílným programem.

Místopředsedu Sněmovny mohl dělat i Jakub Michálek. Ten tedy bude ministrem spravedlnosti?

Struktura vlády je stále v jednání.

Ptám se i s ohledem na to, že třeba Pavel Blažek nebo Marek Benda (oba ODS) v čele resortu by vám dělali problém, nebo ne?

Jak už jsem zmínil, o personálním obsazení ještě není vůbec rozhodnuto.

Mezi prioritami diplomatická témata nemáte. Brali byste ministerstvo zahraničí? Pro Jana Lipavského?

Jan Lipavský má v zahraniční a bezpečnostní komunitě dobré jméno, bojoval mimo jiné proti účasti Ruska či Číny v tendru na Dukovany. Kdyby na to přišlo, dovedl by zajisté důstojně prosazovat naši západní, demokratickou orientaci, prezentovat Česko jako silný nezávislý stát, na který se ale partneři mohou spolehnout a který dokáže spolupracovat.

To, že Vít Rakušan povede vnitro, je jisté?

Dohoda na úrovni partnerů v jednání pěti stran je taková, že informace o resortech ani další nebudeme do finálního dojednání komentovat.

Které další oblasti chce spravovat vaše koalice?

Je pro nás klíčové pořádně nakopnout ekonomiku a zvýšit kvalitu života občanů. Podpořit inovace, šetrné chytré trendy a špičkové vzdělávání a s tím i rozvoj firem a lépe placených pracovních míst. Je pro nás důležitý i boj proti korupci, zefektivnění soudů a obecně férový transparentní stát. Nutností je také všeobjímající digitalizace, která usnadní lidem život a ušetří miliardy.

Využijete na ministerské, náměstkovské pozice i lidi, kteří neprošli filtrem voleb?

Neodklízíme lidi na nějaké piedestaly, posty, jak jsem se dočetl v méně seriózních médiích. Ve vládním týmu za Piráty a Starosty je přes 40 osob. To know-how tam je, je potvrzeno celostátním fórem. Všichni mají vysokou odbornost. A lidé z našich expertních týmů, které často vedou bývalí poslanci, jsou připraveni, když bude třeba, i jít do případných výběrových řízení.

Co se týče náměstků, zatím nevím, jestli bude zaveden systém politických náměstků v nějakém křížovém párování. Ale i tam bych rád naše odborníky viděl. A pak bych některé lidi chtěl mít po svém boku, a to i z jiných stran. Ale určitě nejde o peníze, spousta lidí měla před nástupem do aktivní politiky mnohem pohodlnější práci a řada z nich si vydělala i více peněz.

Chystáte se zřídit dva nové posty na vládě, ve Sněmovně chcete o jednoho místopředsedu navíc. Ale když se má šetřit, nemělo by se začít u sebe?

Místopředseda navíc je, aby v poměrném zastoupení mělo ANO dva zástupce. To není zrovna ukázka toho, že by se extrémně plýtvalo. Faktické úspory vedou jinudy.

Co se týká digitalizace, všechny strany se shodly, že této oblasti musí být věnována pozornost, musí mít nějaké jasné zastřešení, řízení a zapojit do jejího posunu všechny resorty. Ušetří to byrokracii a miliardy korun. Na post pro evropské záležitosti se podívejte jako na investici do ČR a lidí, pokud chceme využít předsednictví ČR, abychom nakopli ekonomiku a posunuli zemi někam z té stagnace, která byla ještě před covidem.

Proč se nenašlo místo ve vedení Sněmovny pro SPD?

V tuto chvíli zafungovalo poměrné zastoupení.

A není to spíš proto, že tam nechcete mít pana Okamuru, pročež jste Andreje Babiše před čtyřmi lety kritizovali?

Před čtyřmi lety jsme nehlasovali, aby byl místopředseda Sněmovny. Osobně za celou dobu, co dělám politiku, propaguju soudržnou společnost, hledání dialogu, nekopání bariér, nepolarizaci na chudí–bohatí, staří–mladí. Pan Okamura svůj elektorát buduje pomocí strachu, lží. Já chci k lidem najít cestu, která vede přes kvalitní práci, dialog. V některých dílčích momentech jsme spolupracovali i s poslanci SPD, ale nástrojem pana Okamury, a paradoxně i pana Babiše v této kampani, je vyvolávání strachu, nenávisti vedoucí až k výhrůžkám smrtí.

Když se podívám do Polska nebo Velké Británie, kde došlo už ke smrtelným útokům na politiky, je jasné, kam taková politika vede. Tito lidi by neměli být na tak vysoké pozici.

Navrhnete znovu zmrazení platů politiků?

Jako akt solidarity bylo vždy správné platy zmrazit a vždycky jsme pro to hlasovali. Ale daleko hloupější bylo, když se v době krize zrušila superhrubá mzda. Jako poslanci, který má zhruba stotisícový plat, mi to zvedlo roční příjmy o 70 tisíc, které jsem nechtěl. A lidem, kteří berou 11 tisíc, to moc nepomohlo. Jinak bychom chtěli, aby platy politiků byly navázané na růst ekonomiky, tudíž na průměrnou mzdu v celé republice, a ne na průměrný plat ve státní sféře. Protože pak, když zvedáte platy učitelům, fakticky si jako politik zvyšujete plat.

Senát klouzavý mandát neschválil. Vzdáte se nevratně křesla poslance, půjdete-li do vlády?

Dlouhodobě prosazujeme dobrovolný klouzavý mandát, který máme i zakotvený ve společném programu se STAN. Protlačili jsme to Sněmovnou, podali si na to ruku a mrzí nás, že to Senát i hlasy Starostů zamítl. Dál ale za klouzavý mandát chceme bojovat. O dalším postupu se musíme poradit se STAN. My máme v pořadnících na kandidátkách náhradníky STAN a oni zase naše pirátské kandidáty. Uvidíme.

Myslíte si, že parlament zbaví dočasně prezidenta Zemana kompetencí?

Podle zprávy lékařů pro šéfa Senátu, kterou viděli všichni předsedové stran, je situace s panem prezidentem vážná a není velká perspektiva, že bude situace jiná.

Shodli jsme se, že kdyby Senát měl rozhodovat o aktivaci článku 66, mělo by to být ještě potvrzeno nějakým orgánem, kolektivem lékařů, který se o pana prezidenta stará. Následně by o tom jednala Sněmovna v nějakém rychlejším čase. Jinak se mi ta debata okolo prezidenta nelíbí. Není to o sympatiích ohledně pana prezidenta.