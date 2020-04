Babiš: Zatím jsme to zvládli skvěle, Vojtěch odvádí dobrou práci

Pane premiére, vláda ve čtvrtek v noci uvolnila řadu restrikcí. Nakolik je urychlení návratu k normálu o 14 dní politické rozhodnutí, protože vidíte, že omezení by se mohla obrátit proti vám? Nebo už máte jistotu, že epidemie znovu nevypukne?

Opatření uvolňujeme proto, že ve velkém testujeme lidi na protilátky, 1. května startuje chytrá karanténa, snižuje se počet nově nakažených – ve čtvrtek to bylo 55 lidí – a hlavně že se ukázalo, že Velikonoce proběhly bez problému.

Pamatujete na kritiku, že jsme otevřeli hobbymarkety na Zelený čtvrtek? A také že ne všichni byli ukáznění? I přesto se ukázalo, že jsme to společně skvěle zvládli a na základě těchto výsledků epidemiologové i ministr zdravotnictví rozhodli o uvolnění. Musíme ale stále být obezřetní, protože Singapur, který jsme dávali za příklad, čelí druhé vlně.

Takže říkáte, že říjnové volby či popularita vlády v tom nehrály žádnou roli?

To jste mě rozesmál, pane redaktore. Volby, to mě nenapadlo. Přeci dobře víte, že v politice kvůli živobytí být nemusím. Jsem tam proto, že chci něco udělat pro naši zemi. Nedělám politická rozhodnutí, ale rozhodnutí ve prospěch našich občanů.

Chápu, že jsou teď všichni v pohodě a nemají strach jako v březnu. Tehdy jsme se všichni báli, že dopadneme jako v Itálii nebo USA, kde lékaři rozhodovali, koho odpojí od ventilátoru a kdo zemře a kde se vozily mrtvoly kamionem a skladovaly se na ledových plochách. Tehdy i novináři přestali o nás psát negativně a čekali, co se stane.

Zachránili jsme tisíce životů našich lidí, protože na začátku 95 procent nakažených k nám dorazilo právě z Itálie. Tam ke čtvrtku měli 193 tisíc nakažených a 25 tisíc mrtvých. Na milion lidí jich tam zemřelo 423, v Německu to je 67 mrtvých na milion, ve Francii 335, ve Španělsku 474. U nás na milion to dělá dvacet lidí, i tak bohužel. Ale ve srovnání s ostatními zeměmi jsou naše čísla jasná.

V pátek ráno jsem měl tu čest být pozván na videokonferenci s premiéry Austrálie, Izraele, Řecka, Norska, Dánska, Rakouska a Nového Zélandu, protože je ČR všude v zahraničních médiích dávána za příklad, jak jsme epidemii skvěle zvládli. Vím, že jsou různé názory, ale to, že můžeme omezení uvolňovat a vracet se k normálnímu životu, je dobrá zpráva.

Prvním symbolem by mohlo být pálení čarodějnic 30. dubna. Budou tedy lidé moci oslavit ve společnosti kamarádů a známých filipojakubskou noc?

Nechceme to nějak omezovat, takže ano, bude to možné, ale je třeba dodržovat skupinky do deseti lidí, mít roušky a dodržovat odstupy a další opatření.

Signálem návratu k normálu je i otevírání škol, nejdříve pro vysokoškoláky, později i pro první stupeň. Stále platí, že do škol se druhý stupeň a středoškoláci nepodívají?

O tom rozhodují epidemiologové a hygienici. Snad nemáte pocit, že s virem můžeme dělat nějakou koncepci, když nevíme, jak se bude dál chovat?

Jinde v Evropě například druhý stupeň nepovolují, musíme počkat, jaká bude zkušenost s prvním stupněm, který se bude moci vrátit do škol 25. května. Potom to vyhodnotíme a uvidíme. U mateřských školek jsme nechávali vždy rozhodnutí na zřizovatelích.

Je šance, že by dětské tábory mohly začít fungovat dřív než v srpnu?

Osobně bych byl rád, kdyby to bylo možné od 1. července, protože by bylo škoda o ten měsíc přijít. Pro řadu rodičů by to na jednu stranu určitě bylo vysvobození, když jsou s dětmi doma, ale muselo by to být za nějakých pravidel. O tom se musíme pobavit s organizátory, co je možné a co ne.

Vláda také otevřela hranice. Nebojíte se druhé vlny v důsledku turistiky?

Cestování je pouhá teorie, protože se lidé nikam nedostanou. Nemohou jet ani do Itálie, ani do Rakouska, Slovenska, Německa či Chorvatska, na Maledivách vám nedovolí přistát ani vrtulníkem. Všude jsou zákazy vstupu cizinců, turistika neexistuje. A pokud vám dovolí vstup, tak musíte mít testy a certifikáty.

Byl bych moc rád, kdyby naši lidé byli dál tak solidární jako dosud, za což jim znovu děkuji, a podpořili hotely, restaurace, prodejny, památky u nás doma, protože to bude ku prospěchu naší ekonomice a nás všech.

A co cizinci, kteří by mohli přivléct nákazu zpět, jako tomu bylo v Číně?

Cizinci k nám jezdit nemohou s výjimkou občanů EU, a to jen za účelem služebních cest – a k tomu musí mít negativní test. Debata, že bychom přijímali zahraniční turisty, není na stole. Nejdříve musíme rozvolnit opatření doma, až potom se můžeme věnovat něčemu takovému.

Jak dlouho budeme ještě nosit roušky?

To je spíš otázka na epidemiology Prymulu nebo Maďara. Nevím. Budeme je nosit tak dlouho, než virus úplně zvládneme. Proto musíme postupovat opatrně a dát věci do pořádku nejdříve doma.

Díky našim hygienikům, epidemiologům a zdravotníkům jsme to snad zvládli a musíme se z toho poučit. Proto je skvělé, že si ČR bude sama vyrábět ventilátory, masky, testy. I Evropa si musí uvědomit, že když jde o zdraví lidí, tak musí být nezávislá na Číně a jiných zemích.

Pojďme ještě k rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil čtyři omezení přijatá resortem zdravotnictví. Hrálo to roli i v rozhodnutí urychlit konec restrikcí?

Verdikt za nás hlavně rozhodl dohady o nouzovém stavu, už o tom nebylo třeba ve vládě diskutovat. V úterý tedy Sněmovnu budeme žádat o jeho prodloužení do 25. května. Uvidíme, jak se k tomu postaví poslanci. Snad opozice ve Sněmovně bude vnímat, že žádost je vynucena soudním rozhodnutím.

Soud prý svým verdiktem umožní i žaloby na stát od firem, které budou chtít nahradit škody. Protože by to musel hradit stát, znamenalo by to zvyšování daní?

Vždyť firmy už dostávají kompenzace. Před deseti lety nedal tento stát nikomu nic – ani živnostníkům, ani podnikatelům, ani firmám – a naopak peníze lidem bral a důchodcům „zvedl“ penze o 40 korun. Ve srovnání s tím nyní OSVČ vyčerpaly už devět miliard.

Ministr Vojtěch odvedl a odvádí dobrou práci, výsledky toho, jak jsme zatím zvládli epidemii, jsou jasné. premiér Andrej Babiš

Kurzarbeit, podpora živnostníků a firem, ošetřovné, to všechno stojí obrovské peníze, ale opakuji, Česko si to může dovolit. Nejen proto, že od mého vstupu do politiky jsem soustavně snižoval zadlužení ČR, ale i proto, že jako jedni z mála zemí nemáme problém s financováním, protože poptávka po našich státních dluhopisech se zvýšila o třetinu. Takže máme skvělé podmínky na to, abychom ekonomiku teď podrželi, ale jelikož jsme závislí na exportu, tak i ostatní země musí svá hospodářství nastartovat.

Nerozumím tomu, když teď někdo mluví o náhradě škod. Kdybychom nepřijali tato opatření, tak by se nám epidemie rozšířila do neskutečných rozměrů a pak bychom měli škody nejen na majetku, ale hlavně na zdraví lidí. Takže doufám, že takové žaloby nebudou, pokud tu není další Diag Human. Ale, říkám, je to záležitost právníků.

Výzvy k odvolání ministra zdravotnictví tedy nevyslyšíte?

Neuvažuji o výměnách. Ministr Vojtěch odvedl a odvádí dobrou práci, výsledky toho, jak jsme zatím zvládli epidemii, jsou jasné.

A pokud jde o váš vztah s vicepremiérem Hamáčkem, skřípe to mezi vámi, nebo to tak jen vypadá?

Neskřípe. Jsme v kontaktu, pravidelně si voláme. To s panem Sobotkou jsem si za 3,5 roku zavolal jen jednou. Pan Hamáček měl jen jiný názor na nouzový stav, ale vše za nás nakonec vyřešil soud.