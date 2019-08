Babiš už čeká od Hamáčka nové jméno

Vyřeší se to, buďte v klidu. Pan předseda Hamáček je pověřen ČSSD, aby situaci vyřešil sám. Určitě by se situace vyřešila, kdyby se s panem Šmardou domluvil, aby nominaci na min. kultury stáhl. (Rozhovor se konal ještě před Šmardovým prohlášením.) Nejlepší by bylo, kdyby s tím přišel pan Šmarda, stále víc hlasů v soc. dem. s tím souhlasí. Určitě to pan Šmarda pochopí, vkládám do něj velké naděje. Byla by velká škoda, kdyby se pan předseda Hamáček zatvrdil a stále opakoval totéž.