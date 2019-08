Zvrat: Šmarda požádal Hamáčka o stažení nominace

Právu to Šmarda vysvětlil tím, že podle něj není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Ten se nechal slyšet, že se Šmardou v jedné vládě sedět nechce. [celá zpráva]

„Samozřejmě není možné být členem vlády proti vůli premiéra. Kdyby pan Babiš k tomuto názoru dospěl už před třemi měsíci, kdy měl všechny informace, které potřeboval, tak jsme si mohli všechny taškařice ušetřit,“ řekl Právu Šmarda.

Ještě v rozhovoru pro sobotní Právo přitom odmítal, že by se kandidatury vzdal, protože by to považoval za bodnutí předsedy Hamáčka do zad.

„Jednáním pana Babiše poslední čtyři dny se z koaliční smlouvy stal cár papíru. S koaliční smlouvou se nedá jít k soudu, koaliční smlouva platí na podání ruky. Není vymahatelná. Lidé si buď věří, nebo nevěří. Tak to je. Proto mě zaráží, že pan Babiš nebyl schopen normálně říct, že mě nenominuje, ale chtěl, abych to udělal sám. Je to absurdní situace,“ dodal.

Babiš stupňoval kritiku

Babiš před pár dny zkritizoval Šmardovo vyjadřování a prohlásil, že s ním v jedné vládě sedět nebude. Připojil se tak k prezidentovi Miloši Zemanovi, který Šmardu odmítl jmenovat. „Nejlepší řešení by bylo, kdyby pan Šmarda řekl, že už nechce být ministrem kultury,“ řekl Babiš.

Kritiku na Šmardovu adresu pak ještě stupňoval. „Nedokážu si vůbec představit, že bych pana Šmardu představoval ve Vídeňské státní opeře rakouskému kancléři nebo že bych v Národní galerii říkal francouzskému prezidentovi Macronovi, že tento pán je ministr kultury ČR,“ napsal v neděli na Facebooku.

Šmarda Babišovi: Nebudeme poslušní

Podle Šmardy se však ani jeho případný náhradník nebude vybírat tak, aby kápl Babišovi do not. „Pokud dojde ke změně v nominaci na ministra kultury, tak není třeba mít strach. Máme docela dost lidí, kteří to určitě zvládnou. Odborně, manažersky, politicky i lidsky. Jen nevím, jestli můžeme panu premiérovi slíbit, že budou dost nekritičtí, tiší a poslušní,“ prohlásil Šmarda.

Nelíbí se mu, když o něm někdo říká, že krizi způsobily jeho ambice být ministrem. „To mě uráží. Kdybych toužil po funkci, tak nedělám poslední tři měsíce nic jiného, než že se snažím vlichotit panu Babišovi nebo Zemanovi. A tento pocit ze svého konání nemám,“ dodal.

Z vysoké politiky se ale nestáhne. „V jedné věci musím dát za pravdu panu prezidentovi, a to že mi chybí jeden důležitý předpoklad, abych mohl být důstojným oponentem všem velkým manipulátorům české politiky. Tou jednou kvalifikací je přímý mandát od voličů. Dokud ho nemáte, tak jste vždy jen loutkou v rukou jiných,“ poznamenal pro Právo.

„Každý, kdo chce dělat politiku, by si měl o mandát říct. Já to udělám při nejbližší možné příležitosti, ideální by byly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny, a pokud nebudou v nejbližší době, tak ve volbách do Senátu,“ dodal.

Demise ČSSD stále ve hře

Podle Šmardy však ani jeho odstoupení z kandidatury neznamená, že by sociální demokracie ve vládě nutně zůstala. „Musíme se v ČSSD poradit, jestli nás tento přístup pana Babiše ke koaliční smlouvě, tahle hra, baví. On de facto říká ‚Já koaliční smlouvu neporuším, ale budu po vás plivat, nadávat vám a urážet vás, dokud to neuděláte sami‘,“ řekl Šmarda Právu.

Pokud Šmarda rezignuje, udrží to ČSSD pravděpodobně ve vládě. Z ní se totiž sociálním demokratům nechce, i když zároveň vyjadřovali neochotu Babišovi a Zemanovi ustoupit a kandidáta na šéfa kultury změnit.

„Pan premiér zopakoval, že by stál o to, aby soc. dem. změnila kandidáta. Já říkám, že soc. dem. trvá na dodržování Ústavy a koaliční smlouvy a z mého pohledu není důvod, abychom našeho kandidáta měnili. Za ten dnešek jsme se nikam zásadně neposunuli,“ sdělil Hamáček po včerejším ranním jednání s Babišem. Premiér dnes pojede do Lán za Zemanem.

Na otázku, jak dlouho bude ještě ČSSD na jmenování Šmardy čekat, Hamáček pouze řekl, že „žádné deadliny dávat nebude“.

„Pan premiér hovořil o nějakém řešení, se kterým chce přijít 26. srpna, a otázka je, jaké řešení bude a jestli bude v souladu s koaliční smlouvou,“ dodal Hamáček a poznamenal: „Soc. dem. šla do vlády, aby dodržovala svůj volební program, a to se nám daří. Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili.“

Žádný podmiňovací způsob, připomněl Hamáček Babišovi

Předseda ČSSD také odmítl Babišův argument, že podle koaliční smlouvy „by měl“ respektovat návrh soc. dem. na ministra, není to však povinnost.

„Je tam také napsáno, že soc. dem. má pět ministrů, tam žádný podmiňovací způsob není,“ podotkl Hamáček a dodal, že pokud ČSSD nebude mít možnost nominovat své ministry, tak nemá ve vládě co dělat. Situaci v pátek projedná grémium ČSSD, poslanecký klub i předsednictvo.

„Jestli si vzpomínáte, s jakou náladou jsem odcházel z prvního jednání v Lánech, kdy jsem řekl, že nejsem velký optimista. Tak mi věřte, že se na mém pesimismu nic nezměnilo,“ řekl novinářům Hamáček ještě před pondělním večerním zvratem. Prezident Zeman se podle něj pohybuje mimo Ústavu a Babišovu kritiku Šmardy přešel bez většího komentáře. „To je o politickém stylu pana premiéra,“ poznamenal.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý s jeho slovy souhlasil. „Můj osobní postoj je, že není důvod netrvat na Michalu Šmardovi. To, co dělá pan premiér, je určitě porušování koaliční smlouvy. Ale probrat to chci s kolegy v pátek,“ řekl Právu před pondělním rozuzlením.

Veselý: Bez ČSSD hrozí polská nebo maďarská cesta

Na otázku, jak velkou má soc. dem. ještě trpělivost čekat na jmenování Šmardy, Veselý Právu řekl: „Když vládu opustíme, tak dáme tuto republiku všanc polské nebo maďarské cestě. Bude zjevná změna orientace na východ, budou umlčována nezávislá média. Jsou to misky vah, které se těžce zvažují.“

Ačkoliv podle Hamáčka bude poslanecký klub postupovat jednotně, z jeho útrob se stále ozývají protichůdné vzkazy. Zatímco poslanec Jaroslav Foldyna minulý týden uvedl, že by po odchodu ČSSD z vlády podpořil menšinový kabinet ANO, poslanec Václav Votava zase míní, že strana by se raději měla vydat do opozice.