Babiš s osmi ministry dorazil do Varšavy. Budou řešit klima i polské maso

Babiš před odletem do Varšavy označil Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů. Se svým protějškem Mateuszem Morawieckim chce premiér řešit třeba evropský rozpočet, ale nejen to. „Budeme diskutovat i klima. Je potřeba o tom mluvit racionálně a rozumně, abychom neohrozili náš průmysl a zaměstnanost,“ uvedl Babiš.

„Jsou oprávněné obavy na české straně, že by rozšířením dolu mohlo dojít k ohrožení pitné vody na české straně, to už se před desítkami let stalo. Chceme dostatečné záruky z polské strany, jaké kompenzace by byly nabídnuty v případě, že by došlo k takovému omezení,“ řekl před odletem novinářům Brabec.