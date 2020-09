Babiš: Není to chaos, musíme reagovat na změny situace

Není to chaos. Pan ministr Vojtěch na ráno svolal krizový štáb, oznámil chystaná opatření a pak dodal detaily. Situace se prostě mění a my na ni musíme reagovat. Vzpomeňte si, že při první vlně jsme zasedali i dvakrát denně a také jsme měnili opatření podle toho, jak to bylo třeba.

Pan Maďar měl různé názory, stačí se podívat na sociální sítě. Roušky mají smysl. Mění se nám také struktura nakažených, z úterních 1164 lidí bylo 844 z nich od 20 do 59 let a podle profesora Balíka největší riziko teď koronavirus představuje pro lidi mezi 50 a 60 lety, kteří jsou navíc chronicky nemocní či obézní. Opakuji, umírají lidé s covidem, ne na covid. Navíc 60 procent nakažených jsou lidé do 40 let, kteří nemají žádné příznaky.

Ale tak to vůbec není, to zase média vytrhla něco z kontextu jako obvykle. To je stejné, jako když novináři psali, že pražská hygiena nestíhá trasovat, přitom jsem jasně říkal, že nestíhá trasovat do hodiny, jak by si to paní Jágrová představovala.

Sebetrasování má být dobrovolná pomoc lidí prostřednictvím nějaké mobilní aplikace, aby hygienikům pomohli a aby to šlo rychleji. Rozhodně to neznamená, že by občané měli nahrazovat hygieniky.