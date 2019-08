Babiš k Zaorálkovi: K minulosti se vracet nebudu

Pan Zaorálek už ve vládě byl a předpokládám, že s řízením ministerstva má zkušenosti. Měl na starosti těžší resort, takže kulturu by měl zvládnout. Sociální demokracie má jiná kritéria na nominace ministrů než hnutí ANO , vždycky jmenuje politiky, takže jsem politickou nominaci očekával.

Nechci to komentovat. Nominaci respektuji a předpokládám, že tentokrát vše proběhne hladce. Čekám na to, až mi návrh pan předseda Hamáček oficiálně pošle, a jakmile jej budu mít, tak ho okamžitě pošlu na Hrad. Neočekávám tady nějaký problém.

To záleží na tom, kdy jej pan prezident bude jmenovat a jak na tom bude časově. Určitě ale budeme spěchat.

(Smích) Uvidíme, k minulosti se asi vracet nebudeme, myslím na budoucnost. Doufám, že pan Zaorálek bude komunikovat lepším způsobem, že bude komunikovat se mnou, a ne přes média, jak to dělal a stále dělá pan Šmarda.

Jak říkám, není to moje nominace, je to nominace soc. dem. Beru ji na vědomí, respektuji to a bude záležet na panu Zaorálkovi, jak bude fungovat.