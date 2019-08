Babišův kritik Zaorálek na cestě za fíkusem

O pár měsíců později vůči ANO ještě přitvrdil a v kampani do Sněmovny hlásil, že ČSSD nebude sedět se stíhaným premiérem ve vládě. Po debaklu a zisku 7,3 procenta se z nejvyšších pater politiky stáhl. Uvnitř strany však vystupoval proti vstupu soc. dem. do vlády.

O Zaorálkovi, který v tomto období předsedá sněmovnímu zahraničnímu výboru, se už před rokem hovořilo jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí, když Zeman odmítl jmenovat europoslance Miroslava Pocheho. „Neaspiruji na žádnou funkci,“ odrazil spekulace s tím, že vstupem do vlády by popřel celou volební kampaň, kterou proti Babišovi vedl.

Loni v říjnu zase prohlásil, že by se čeští vojáci měli stáhnout z Afghánistánu, kde působí jako okupanti. Řekl to poté, co na misi padl český voják Tomáš Procházka. Od pravice za to čelil návrhu, aby z pozice předsedy zahraničního výboru odešel.