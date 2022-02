Stanjura k ansámblu Schillerové: Takto už se vyhazovat oknem peníze nebudou

„Za mě je to jednoznačné zneužití zdrojů ministerstva financí k vlastní sebeprezentaci. Výsledkem je ohromné množství fotek a videí, ke kterým nemá ministerstvo žádný přístup a které se v mnoha případech ani netýkají jeho agendy. A to vše za peníze každého z nás,” konstatoval k výsledkům auditu Stanjura, který zároveň své předchůdkyni doporučil, aby vyvodila okamžitou politickou odpovědnost. „Nemyslím si, že by měla být místopředsedkyní rozpočtového výboru,” odtušil.