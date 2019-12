Ať jednou narovnají páteř, pustil se Fiala do ČSSD kvůli obratu v rodičovské

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ( ČSSD ) totiž v pondělí burcovala, aby sociální demokraté ve Sněmovně podpořili zvýšení rodičovské o 80 tisíc pro všechny rodiče s dětmi do čtyř let, v úterý je vše jinak.

„Zeptejte se, kdo co za posledních deset let udělal. V té době ODS vládla a nepřidala na rodičovské ani korunu,“ vmetl Fialovi šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek .

Poslanci už schválili, že vyšší rodičovskou dostanou rodiče s dětmi, kteří příspěvek ještě nevyčerpali. Senát ale předlohu do Sněmovny vrátil s tím, že to je diskriminační. 80 tisíc navíc by podle senátorů měli dostat i rodiče s dětmi do čtyř let, kteří již příspěvek vyčerpali.