Apokalyptický zážitek. Zdravotníci přibíhali do nemocnice na pomoc, řekl ředitel

„Pokud to mám popsat, tak to byl děsivý, neskutečný, až apokalyptický zážitek. Nikdo z nemocnice něco takového nepamatuje. Měli jsme tu třeba hromadné dopravní nehody, ale tohle nikdo nezažil a snad už to ani nikdy nezažije,“ bylo z Tesaříkova hlasu ještě druhý den dopoledne znát pohnutí.

Hodonínská nemocnice sice ihned aktivovala traumaplán, který stanoví přesný postup pro příjem a třídění pacientů podle jejich zranění. Trénovaný postup však hned na začátku zkomplikoval fakt, že kvůli popadaným stromům se mnozí ze zdravotníků nedokázali do nemocnice dostat.

„Řešili jsme to operativně, svolávali jsme všechny zaměstnance, kteří byli ve městě. Kdo mohl, přiběhl pěšky nebo přijel na kole,“ ocenil Tesařík.

Hrušky na Břeclavsku uzavřela policie Video: Novinky

Mezi osmou a devátou hodinou večer drama v nemocnici vrcholilo s přílivem desítek zraněných.

„Bylo to doslova jak na válečném poli. V prostorech našich ambulancí byli zakrvavení lidé, krev byla na zemi, na lůžkách, na sedadlech, prostě všude. Do toho nářek, beznaděj, zoufalství a šok v očích zraněných lidí,“ popsal Tesařík, co se ve čtvrtek večer v nemocnici dělo.

Ruku v ruce s neštěstím šla ale i obrovská solidarita mezi lidmi.

„Byla to noc neskutečných příběhů, solidarity i neštěstí. Jednoho zraněného nemohli dovézt kvůli popadaným stromům přes cestu. Další lidí proto přijeli autem z druhé strany, zraněného přenesli přes stromy, naložili do dalšího auta a jeli k nám,“ přiznal Tesařík.

„Naši zdravotníci pomáhali bez ohledu na to, že sami pocházeli z obcí, které to tvrdě zasáhlo. A nevěděli, jak jsou na tom jejich rodiny či obydlí. Viděl jsem tu zraněné z Mikulčic, odkud sám pocházím. Byl to děsivý obraz neštěstí trvající pár hodin,” dodal ředitel hodonínské nemocnice.

Okolo půlnoci největší nápor pacientů ustal, záchranky ale vozily jednotlivé zraněné ještě celou noc. Ráno se pak do ambulancí dostali lidé s drobnějšími poraněními mířícími hlavně na rentgen, kteří se večer ošetřili sami nebo jim pomohli lékaři bydlící v zasažených obcích.

Zprávy z noci hovořily v nemocnici téměř až o dvou stovkách zraněných, nakonec ale podle ředitele bylo ošetřeno přes osm desítek lidí.

„V tu chvíli šla všechna energie na pomoc lidem, často ani nešlo poznat, kdo je zraněný a kdo koho přivezl, protože byli všichni od krve,“ vysvětlil Tesařík.

Lékaři ošetřili hlavně zlomeniny, včetně těch otevřených, tržné a řezné rány, museli ale řešit i zlomeninu lebky nebo těžké poranění hrudníku.

Dárcovské SMS

Diakonie DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90 Diecézní charita Brno DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90 *cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun