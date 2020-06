ANO hledá spojence pro podporu rozpočtu. Nabízí se Piráti i lidovci

„Není žádným tajemstvím, že k tomuto návrhu máme výhrady. Chybí absolutně specifikace, kam finanční prostředky z tohoto schodku budou nasměrovány. Dále si musíme uvědomit, že nejde pouze o rok 2020, ale i následné roky. Už jsme mediálně zaznamenali, že příští rok je předběžné hrubé číslo na schodek 300 miliard, takže to už máme schodek 800 miliard,” uvedla na úterní tiskové konferenci předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM.

Na to, aby ministryně financí Alena Schillerová komunisty přemluvila, má čas do příštího úterka, kdy je naplánovaná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Na ní bude jediným bodem právě rozpočet. Poslanci totiž odmítli zabývat se nejdůležitějším zákonem roku ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném řízení.

„Jednání s vládou už probíhají. Máme zcela jiný názor na řešení kompenzace obcí, než má KSČM. Chceme, aby to dostaly všechny obce, zatímco oni jen obce do 3000 obyvatel, ve kterých mají komunisti nejvíce svých zástupců,” prohlásil na úterní tiskové konferenci Pirát Mikuláš Ferjenčík. A dodal, že jedna z jejich dalších podmínek je, aby rozpočet pamatoval na kompenzace pro DPP a DPČ, na které se zatím v rámci kompenzačních mechanismů kolem koronaviru nedostalo.

Podmínky si kladou i lidovci. Ty by se měly týkat finanční podpory rodin a tvorby nových pracovních míst.

„Jestli vláda bude schopna složit účty a jasně rozpoložkovat, o čem se bavíme do budoucna, a bude to proinvestiční, jsme připraveni jednat o podobě tohoto schodku,” uvedl v úterý ve Sněmovně šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Novinkám následně řekl, že vláda musí primárně doložit, na co už peníze poslala.

„Chceme jednoznačné vyúčtování 300 miliard korun (stávající schválený schodek rozpočtu, pozn. red.) a musí to být písemně doloženo všem poslancům. Dokud to nebude předloženo, nemá smysl bavit se o čemkoliv dalším,” doplnil.

Podle Schillerové existuje nakonec možnost, že by rozpočet podpořilo více stran. „Jednám jak s KDU-ČSL, tak s Piráty. Třeba nás nakonec podpoří klubů víc. Co se dohod týče, tak to nevylučujeme, ale je potřeba najít formu,” doplnila Novinkám šéfka státní kasy.