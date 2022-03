Americký konvoj se vrací a opět projede Českem

„Pojedou opět v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby minimálně zasahovali do silničního provozu,“ sdělila Právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. První kolona přijede do Česka ve čtvrtek večer, poslední americký obrněnec by měl ČR opustit v úterý.