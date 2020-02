10 procent u kadeřnice, 21 u kosmetičky. Zmatky s DPH nejsou jen u piva

Podle ministryně financí Aleny Schillerové je to kvůli evropské legislativě. „Sníženou sazbu DPH je totiž možné aplikovat pouze tam, kde to výslovně dovoluje evropská směrnice o DPH,“ napsala Novinkám šéfka státní kasy s tím, že směrnice to dovoluje jen u kadeřnictví a holičství.

Slyším to poprvé od vás. Nepřijde mi to fér, zavolejte do Bruselu

Později doplnil, že podle jeho názoru by snížená sazba 10 procent měla platit i pro kosmetičky, ale kvůli úředníkům z Bruselu to nejde. „Nepřijde mi to fér, zavolejte do Bruselu. My to nemůžeme porušit, protože bychom dostali sankci. Snižujeme daně, kde se dá a kde je to jde podle předpisů,“ řekl Novinkám premiér.