Jan Martinek, Pavel Orholz, Právo

„Na představení jsem byl pozván Václavem Klausem a Zuzanou Zahradníkovou, které pokládám za přátele. Netajím se tím, že v hodně otázkách mám stejný pohled na svět. S jejich třemi základními pilíři se ztotožňuji,“ řekl Právu Mališ. Trikolora se opírá o tři základní pilíře, které se jmenují Žijeme v České republice, Bohatství vzniká z práce a Braňme normální svět.

Poslanec hnutí ANO Přemysl Mališ

„Přišel jsem vznik nového hnutí podpořit, protože v současné chvíli na politické scéně nevidím mnoho korektních politických partnerů. Václava a Zuzanu vnímám jako lidi, kteří co řeknou, tak za tím si stojí. Dále je vnímám jako výrazné osobnosti, které ve svých regionech byly úspěšné,“ uvedl poslanec ANO. „Jako korektní koaliční partnery s jasným názorem si je dovedu představit. Fandím jim,“ dodal.

Nám nikoho neodloudí, je si jistý Faltýnek



Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek Právu napsal, že se nebojí, že by Klaus ml. mohl odloudit nějaké poslance z jejich 78členného klubu.

Trikoloru zdravicí podpořili i senátoři Ivo Valenta a Jaroslav Zeman, spojení s ODS. Valenta, zvolený za Stranu soukromníků, je v senátním klubu ODS a už dříve Právu řekl, že v něm hodlá zůstat a členem nové Klausovy strany nebude. Zeman si v únoru pozastavil členství v ODS, v osmnáctičlenném klubu ale zůstává, byť má názorové neshody, například podpořil Miloše Zemana na Hrad.

„Nikam už vstupovat nechci, od února 2019 jsem mimo všechny stranické struktury. Panu Klausovi ml. jsem popřál dobrý vstup do jeho nového politického života,“ napsal Právu Zeman.

Zvěřina fandí, ale nevstoupí

Někteří Klausovi sympatizanti ale ODS už opustili, například bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek, který je dnes jihočeským koordinátorem Trikolory. „Odcházím z ODS, abych novému subjektu tady na jihu pomohl,“ řekl Právu Mánek, který si myslí, že vyloučení Klause ml. z ODS byla obrovská chyba.

„Členem hnutí se chce stát například známý sexuolog a dříve europoslanec Jaroslav Zvěřina. Mezi zájemci jsou lidé z komunální politiky malých i velkých měst nebo i úplní političtí nováčci. Máme majitele čerpací stanice, IT specialisty, starosty, učitele, lékaře, záchranáře, malé i velké podnikatele,“ sdělil Mánek.

Zvěřina, který byl za ODS poslancem v českém i Evropském parlamentu a naposledy kandidoval v komunálních volbách v roce 2014 za Svobodné, ale Právu řekl, že se do strany nechystá. „Členem v žádném případě nejsem, jen jim fandím,“ řekl Zvěřina, který se na pondělním představení v Praze také objevil.

„Byl jsem zvědavý, co tam budou povídat, ale ta prezentace toho moc neřekla. Uvidíme, co z toho vypadne,“ řekl.

Podobná slova volil i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, který se na akci rovněž objevil. „Zatím členem nejsem,“ řekl. Dříve byl poslancem za ODS a Unii svobody, neúspěšně kandidoval do Sněmovny za KDU-ČSL, naposledy podpořil ve volbách SPD Tomia Okamury.