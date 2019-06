Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

17:23 - Šéf lidovců Výborný se pustil do členů vlády. „Marně jsem vzpomínal, kdy tady ministři této vlády tak urputně a se zaujetím hájili zájmy jedné firmy, jedné společnosti, jednoho holdingu. Vystupovat s takovým zaujetím pro někoho, kdo je druhým nejbohatším Čechem, je velmi zvláštní,” konstatoval Výborný. Babiše označil za kouli u nohy celé České republiky.

17:15 - „Jestliže bude předseda vlády tvrdě a nekompromisně hájit svoje zájmy, jsme tady pro to, abychom tvrdě a nekompromisně hájili české zájmy. Podle toho bude ODS postupovat,“ řekl Fiala.

17:12 - Premiér Babiš odjel ze Sněmovny a nemá v plánu se vrátit. „Mám plno práce,” napsal Novinkám v SMS zprávě na dotaz, zda ho diskuze nezajímá.

17:10 - Lídr ODS Fiala prohlásil, že „předseda vlády buď ztratil zdravý úsudek, nebo neříká pravdu.”

17:00 - „Doufám, že pan premiér bude postupovat razantně a pokud se závěry auditu potvrdí, bude od své bývalé firmy vyžadovat finanční náhrady tvrdě a nekompromisně,“ prohlásil Bartoš v narážce na předvolební heslo hnutí ANO.

16:59 - Diskuze bude zřejmě dlouhá. Do diskuze se hlásí jak poslanci s přednostním právem, tak řadoví poslanci. Sněmovna by mohla jednat i po 21. hodině večerní.

16:57 - Podle Bartoše není žádoucí, aby byly uvolňovány dotace pro firmy ze svěřenského fondu předsedy vlády.

16:45 - Předseda Pirátů Bartoš prohlásil, že Andrej Babiš byl v Agrofertu taková žába na prameni. Podotkl, že když z Agrofertu odešel na ministerstvo financí, firmě se najednou začalo dařit lépe.

16:43 - Poslanec ODS Jan Skopeček na Twitter napsal, že dotace na linku na výrobu toustového chleba je jen špička ledovce dotačního socialismu, který byl u nás v posledních letech vybudován. „Dnes a denně musí podnikatelé vydělávat a platit daně, aby je úředníci v EU i ČR přerozdělili a poslali jejich konkurenci. To není fér podnikání,” uvedl.

16:32 - Poslanci začali řešit zprávu Evropské komise. Předseda SPD Tomio Okamura prohlásil, že by zrušil dotace úplně.

16:20 - Sněmovna si schválila zařazení mimořádného bodu, jak navrhovala SPD. Bod nese název: „Projednání rizika možných finančních ztrát ČR v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů premiéra ČR”.

16:12 - Šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že je přesvědčen, že Sněmovna si informaci ohledně auditu zaslouží. „Verifikovali jsme, že dokument je pravý. Věřím, že budeme diskutovat o tom, jak ověřit výsledky,“ uvedl. Podle něj je ale potřeba vnímat dokument jako předběžný.

15:56 - Podle Kalouska hraje premiér Babiš o čas a moc dobře ví, že Agrofert bude muset peníze stejně vrátit. „Neexistuje způsob, jak byste z toho unikl. To rozhodnutí padne a Česká republika bude platit,” míní Kalousek. Způsob řešení podle něj je, že Babiš odejde z čela vlády.

„Když nemáte rád Českou republiku, tak snad máte rád aspoň pár lidí, kteří v ní žijí. Ti všichni budou platit za vaši sebestřednost. Každý den, kdy zůstanete v čele vlády a zvyšujete ostudu České republiky,” prohlásil Kalousek.

15:48 - Kalousek řekl, že dobře ví, jak se chovají úředníci, kteří mají autoritativní prohlášení.

„Vy už jste do toho zasáhli. Vzkázali jste jim přes média, jak mají napsat oponentní stanovisko, už ani nemusíte chodit k nim do kanceláře. Učinili jste nátlak na tu státní správu. Vydírali jste je prostřednictvím tohoto řečniště. Uvědomujete si, jak cynicky děláte z veřejnosti hlupáky, když říkáte, že státní správa je nezávislá? Není, protože vystupujete tak, jak vystupujete,“ rozlítil se Kalousek.

15:45 - S přednostním právem vystoupil šéf poslanců TOP 09 Kalousek. „Paní ministryně Dostálová nám řekla, že do odpovědi Evropské komise nemají zasahovat politici. Jak si potom máme vysvětlovat autoritativní výrok předsedy vlády, že česká státní zpráva závěry auditu odmítá? Jak to tedy máme vnímat?“ tázal se Kalousek.

15:41 - Vystoupení politiků ANO skončila asi po hodině a půl. Slovo dostal šéf Pirátů Ivan Bartoš. Apeloval na to, aby se schválil program schůze, aby mohli vystupovat všichni poslanci a nejen ti, kdo mají přednostní právo. To jsou předsedové stran a poslaneckých klubů a členové vlády.

15:33 - Dostálová zdůraznila, že způsob, jakým byl audit doručen, je velmi nestandardní. „Zpráva není podepsaná, nevíme, kdo se na sestavení zprávy podílel,” řekla.

15:25 - Z členů vlády za hnutí ANO na plénu vystoupila ještě ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Musím říci, že mě trošičku děsí mediální prostředí a vyjádření některých kolegů poslanců a vede mě to k závěru, že se moc neví, jak fungují procesy v ČR,” zahájila svůj proslov a jala se vysvětlovat, jak probíhá rozhodování o dotacích.

15:23 - Podle Schillerové je nesmysl diskutovat o tom, že by vyjádření Evropské komisi měl psát ten nebo onen ministr v závislosti na své politické příslušnosti, jak žádá opozice.

15:18 - Havlíčka vystřídala u řečnického pultíku další ministryně za ANO - šéfka státní kasy Alena Schillerová. Zkritizovala, že se spekuluje o auditu, který je předběžný a má být důvěrný.

15:12 - „Ministr průmyslu a obchodu právě na plénu poslanecké sněmovny obhajuje dotaci na toustový chléb, kterou obdržela firma pana premiéra. Nemůžete mě někdo vzbudit? Tohle je fakt zlej sen,” napsal si na Twitteru poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

15:09 - Slovo si vzal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V souvislosti s auditem hovoří rovněž o útoku na úředníky a žadatele o dotace.

15:06 - „Jsem naštvaný a chci se bránit,” prohlásil Brabec. Podle něj audit hází „jedovatou slinu” na spoustu lidí, kteří na ministerstvu životního prostředí pracují a díky kterým se podařilo zabránit mizernému čerpání dotací, jež podle Brabce probíhalo za minulých vlád.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) při svém projevu ve Sněmovně

FOTO: Petr Hloušek, Právo

15:04 - Předseda poslanců TOP 09 Kalousek konstatoval, že během projevu Babiše se těžko orientovalo v tom, kdy mluví předseda vlády a kdy vlastník Agrofertu. „Problém je v tom, že on se cítí být vlastníkem nejen Agrofertu, ale i České republiky,” podotkl Kalousek.

„Je to lež, účelovka, nesmysl, kampaň. Chudák. Já bych rád slyšel vize pro Českou republiku a ne řeči o limitované edici párků (90%!) z Kosteleckých uzenin," zhodnotil Babišův projev šéf lidovců Marek Výborný.

14:55 - Brabec odmítl tvrzení, že nadržoval chemickému průmyslu. Řekl, že za jeho působení v čele resortu dostaly chemičky Agrofertu desetinásobně méně dotací EU než dříve.

14:53 - Štafetu u řečnického pultíku převzal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Když jsem dostal do ruky nepodepsaný audit, málem jsem spadnul ze židle. Fakt jsem se vytočil, a to víte, že jsem klidný člověk,” prohlásil. Audit podle něj obsahuje spousty chyb.

14:51 - Premiér po zhruba 45 minutách zakončil svůj projev.

14:50 - „Andrej Babiš k auditu. Prý se proti němu spikla nejen opozice, ale celá Evropa, všichni na něj útočí a vlastně ohrožují i ČR. Já bych řekl, že jediný, kdo ohrožuje naší zemi, je premiér, který dělá ostudu a kvůli kterému hrozí, že občané zaplatí stovky milionů za Agrofert,” konstatoval na Twitteru šéf ODS Petr Fiala.

14:46 - Premiér se rozvášnil. „Párky. Měl jsem k večeři kostelecké párky, měly 90 procent masa. Nevykládejte o potravinářském průmyslu,” obořil se na opozici.

Projev premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Sněmovně trval asi 45 minut.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:45 - Babiš hájí Agrofert ze svého svěřenského fondu. „Stále se podsouvá, že moje bývalá firma žije z dotací. Za 13 let moje firma odvedla do veřejných rozpočtů přes 33 miliard, zaměstnává plno lidí, zachránila plno podniků, které byste nechali vytunelovat. Olma, Kostelecké uzeniny, Lovochemie by byly dávno po smrti” vyjmenoval.

14:41 - Vystoupení premiéra komentovala na Twitteru první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Ještě nebyl ani schválen mimořádný bod dnešní schůze ke zjištěním auditu Evropské komise, ale premiér Babiš už teď mluví a haní koho může - bruselské úředníky, média, žalující Čechy, Soroše, Evropskou unii... Argumenty ve vztahu ke zjištěním v návrhu auditu jako obvykle žádné. Nečekaně,” zhodnotila.

14:39 - „Zpráva má znaky útoku. Není to útok na Babiše, ale je to ohrožení českých firem. Musíme ten nesmysl tvrdě odmítnout na základě tvrdých faktů a dat,“ pokračuje Babiš se svým projevem. Už mluví přes půl hodiny.

14:35 - Předseda vlády odmítl, že by odpověď na audit zpracovávali ministři za hnutí ANO. „Co bude teď? České orgány to budou analyzovat a zaujmou stanovisko. Analýzu provádí kompetentní úředníci, jsou pod zákonem o státní službě,” uvedl.

14:23 - Babiš prohlásil, že kauza poškozuje jeho rodinu a jeho bývalou firmu. Vadí mu, že na demonstracích se křičí, že má jít Babiš do vězení.

14:16 - „Celou dobu jsem byl obviňován ze střetu zájmů, tak jste přijali lex Babiš. My jsme vyhráli šesté volby od našeho vzniku, neumíte nás porazit ve volbách, tak nás chcete poškodit,” vmetl Babiš opozici.

Žádné peníze Česká republika vracet nebude, zopakoval premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

14:12 - Premiér řekl, že je podivné, že audit nikdo nezaslal elektronicky, ale na Úřad vlády přišel pouze v písemné podobě. „Klidně by to mohl být falzifikát. Takhle důležitý dokument nemá základní náležitosti, je to velice nestandardní,” zhodnotil Babiš.

14:10 - Babiš prohlásil, že Česká republika už vracela do Bruselu 35 miliard. Zdůraznil, že kvůli Agrofertu ale ani korunu. „A kvůli mně se taky nic vracet nebude,” tvrdí premiér.

14:09 - Audit Evropské komise je podle Babiše velice pochybný. „Považuji audit za útok na Českou republiku,” hřímal Babiš.

14:07 - Slovo si vzal premiér Babiš. „Hlavním bodem Sněmovny bude kauza auditu. Od pátku jsme se dozvěděli, že údajně kvůli mému střetu zájmů a mé bývalé firmě má Česká republika vracet nějaké peníze. Chtěl bych jasně říct, že to není pravda,“ řekl v úvodu Babiš.

14:00 - Začala schůze Sněmovny.

13:55 - Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila audit za mimořádné ojedinělé pochybení Evropské komise. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zase prohlásil, že nařčení Evropské komise „rozbije na atomy”.

13:49 - Faltýnek řekl, že poslanci ANO podpoří zařazení mimořádného bodu.

13:47 - Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci prohlásil, že ho hrozně mrzí, že se Sněmovna nebude věnovat věcným zákonům pro občany, ale bude řešit audit Evropské komise o dotacích pro Agrofert.

Předseda vlády se ocitl v situaci, která nemá obdoby. V první řadě musíme zabránit tomu, aby neoprávněné dotace pro Agrofert platili občané. My v ODS budeme dělat vše pro to, aby tyto věci premiérovi neprošly jen tak. — Petr Fiala (@P_Fiala) 4. června 2019

13:38 - Fiala prohlásil, že ODS bude dělat vše pro to, aby tyto věci premiérovi neprošly. „Podle toho, co se děje na náměstích, je zjevné, jaký názor na to lidé mají,” připomněl Fiala demonstrace proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Pořadatelé na úterní demonstraci čekají až 100 tisíc lidí.

13:25 - „Tuto situaci nevyřeší žádná čepice, vyřeší to jedině zodpovědnost,” zdůraznil Fiala v narážce na červenou kšiltovku, kterou Babiš rozdával v kampani před volbami do Evropského parlamentu.

Zahájení kampaně hnutí ANO do Europarlamentu. Na snímku lídr kandiátky Dita Charanzová a premiér Andrej Babiš.

FOTO: Petr Horník, Právo

13:23 - ODS chce, aby se zastavilo vyplácení dotací pro Agrofert a byla oficiálně zveřejněna auditní zpráva Evropské komise.

13:20 - Předseda ODS Petr Fiala řekl, že kdyby se v takové situaci, jako je Babiš, ocitl premiér před deseti lety, nevydržel by ve funkci předsedy vlády ani 24 hodin. „Ta siutace je naprosto neúnosná,” konstatoval Fiala.

13:06 - „Andrej Babiš selhal v boji proti korupci, když sám byl obviněn z dotačního podvodu a nyní dalšího nelegálního čerpání stomilionových dotací. Je to on, kdo má máslo na hlavě, nikoliv profesionální auditoři z Evropské komise a nejvyšší státní zástupce,” uvedl v tiskovém prohlášení předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

13:04 - Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jsou výsledky auditu alarmující a je jasné, že premiér je ve střetu zájmů.

12:45 – Zařazení mimořádného bodu kolem čerpání dotací Agrofertu a střetu zájmů premiéra podpoří i SPD. Nepřipojí se ale k usnesení ostatních opozičních stran. Navrhuje své vlastní, v němž vyzývá ministerstva financí a pro místní rozvoj, aby prošetřila čerpání těchto dotací a vyvodila odpovědnost viníků.

12:30 – Předseda komunistů Filip řekl, že se k auditu nebude vyjadřovat. „Žádnou zprávu neznám a oficiálně jsem ji neobdržel. Musel bych se jako právník stydět, kdybych hodnotil zprávu, která je nelegitimně zveřejněna,“ prohlásil.

12:23 – Filip chce, aby se odpověď, kterou vláda pošle Evropské komisi, projednala ve Sněmovně nebo alespoň ve sněmovním kontrolním výboru. „Nápad ostatních stran, aby to nevypracovávali úředníci, považujeme za neústavní. Takový postup se může kdokoliv zpochybnit,“ uvedl Filip.

12:20 – Zařazení mimořádného bodu podpoří i komunisté. „Respektujeme tu situaci, která nastala v pátek. Už tehdy jsme deklarovali, že podpoříme zařazení nového bodu – informaci vlády a předběžné zprávě čerpání prostředku z Evropské unie,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

12:18 – ČSSD chce, aby se odpovědí na auditní zprávu zabýval také Nejvyšší kontrolní úřad.

12:15 – Poslanec ČSSD Ondřej Veselý prohlásil, že sociální demokraté považují kauzu za problém ANO a nikoliv za problém vlády.

12:09 – Chvojka řekl, že doufá, že premiér bude mluvit déle než šest minut a neodejde ze sálu, jak to udělal v pátek.

12:03 – Koaliční ČSSD podpoří zařazení mimořádného bodu, který má řešit předběžný audit Evropské komise.

12:02 – Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka na tiskové konferenci řekl, že 90 procent času na klubu se poslanci bavili o aktuálních problémech kolem premiéra. Sněmovna by se podle Chvojky měla zabývat věcnými problémy, ale kvůli problémům Babiše nemůže.

11:50 – To, že odpověď na audit budou zpracovávat úředníci ministerstev, které řídí ministři za ANO, je podle Výborného úsměvné. „Úředník přeci píská písničku, kterou zpívá jeho šéf,“ podotkl Výborný. „Dovedete si představit, že by úředník napsal zprávu, která by šla proti premiérovi? Já ne,“ dodal Výborný.

11:42 – Situace kolem premiéra podle Výborného poškozuje pověst ČR v zahraničí.

11:40 – Začal tiskový brífink lidovců. „Není možné, aby osoba, která stojí v čele vlády, byla zároveň osobou podnikající. Střet zájmů je dlouhodobý a jasný. Pan premiér nemůže stát na půl cesty mezi politikou a byznysem,“ prohlásil šéf KDU-ČSL Marek Výborný.

11:35 – Opozice požaduje, aby odpověď na audit Evropské komise nevypracovávali ministři za ANO. Ačkoliv již v pondělí vláda přijala usnesení, že dokument vypracují úředníci na příslušných ministerstvech, podle opozice to nestačí. „Je to je úsměvná argumentace. Za materiál, který jde na vládu, vždy odpovídá ministr,“ uvedl Pospíšil.

11:32 - Piráti v tiskovém prohlášení uvedli, že chtějí vyzvat české úřady, aby přerušily proplácení projektů z dotačních programů Evropské unie společnostem, které jsou spravovány ve svěřenských fondech, jejichž beneficientem je člen vlády. Babiš je beneficientem svěřenského fondu, do kterého převedl Agrofert.

11:30 - Podle TOP 09 je pro Česko ohroženo čerpání dotací pro roky 2021 až 2027, o jejichž podmínkách se na půdě Evropské unie bude jednat koncem letošního roku.

11:24 – Zostra se do Babiše pustil šéf poslanců topky Miroslav Kalousek. „Chceme premiéra požádat, ať si nebere celou zemi jako rukojmí. Každým dnem, kdy bude v čele vlády lupič evropských peněz, bude prestiž České republiky klesat. Pan premiér by měl své místo uvolnit,“ míní Kalousek.

11:20 – Začala tisková konference TOP 09. Předseda strany Jiří Pospíšil označil celou aféru za politickou blamáž. „Permanentně upozorňujeme na to, že někteří ministři jsou spíše politici Agrofertu než politici hnutí ANO. Myslíme si, že Andrej Babiš má odejít z pozice premiéra České republiky,“ prohlásil.

11:14 – Premiér Babiš a další čtyři ministři se chystají vystoupit na plénu Sněmovny. Podle opozice půjde o útočné a ufňukané projevy.

11:10 – Podle Farského i Rakušana se hnutí ANO společně s SPD chystají obstruovat.

11:08 – Předseda poslanců STAN Jan Farský prohlásil, že „premiér Babiš se stal zátěží pro tuto zem.“ Podle Farského Česká republika potřebuje premiéra, který povede zemi do budoucnosti, a ne toho, který bude řešit svoji minulost.

11:04 – „Během dneška uslyšíme mnohokrát, že se jedná o kampaň a politický útok. Ale my budeme chtít slyšet fakta,“ řekl Rakušan. „Premiér si buď vybere politiku, anebo byznys,“ dodal.

11:00 – Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci uvedl, že si s ostatními opozičními stranami na dopoledním jednání potvrdili, že na schůzi Sněmovny navrhnou zařazení mimořádného bodu k situaci, která nastala po zveřejnění předběžného auditu Evropské komise.

10:45 – Tiskové konference poslaneckých klubů začínají v 11 hodin. Jako první je na řadě hnutí STAN.

Podle auditu Evropské komise premiérův střet zájmů nadále trvá kvůli vazbám na jeho bývalé podnikatelské aktivity. Z auditu plyne, že skupina Agrofert bude muset vrátit všechny evropské dotace, které obdržela od února 2017. Celkem by Česko mělo vracet až 451 milionů korun.

Střet zájmů premiéra Babiše se ve Sněmovně řešil už v pátek, kdy se do premiéra pustila opozice se slovy o tom, že je premiér hamižný a lhal. Navíc ho kritizovala za to, že pronesl krátkou řeč, ve které odmítl, že by Agrofert musel dotace vracet, a následně odešel.