Barbora Zpěváčková, Novinky

Babiš před několika dny v rozhovoru pro Novinky řekl, že oponentní zprávu, kterou vypracovala Marie Benešová, má k dispozici a že s jejím zveřejněním nemá problém. Slíbil, že to se svojí ministryní probere.

Video

Premiér Andrej Babiš o zprávě Marie Benešové (Zdroj: Novinky)

„Rád bych se zeptal, jestli už jste s paní ministryní řešil zveřejnění toho dokumentu?“ tázal se Babiše při čtvrtečních interpelacích Michálek.

„Je to záležitost, kterou paní Benešová vypracovala, když ještě nebyla ministryní. Tahle listina je neveřejná, byla pro pana prezidenta,“ odvětil mu Babiš. Poradil Michálkovi, aby se obrátil na Kancelář prezidenta republiky.

Rozhovor, kde Babiš mluví o zprávě M. Benešové:

Babiš: České republice se daří skvěle, mám na to papír



Michálek podotkl, že se už před časem obrátil jak na Hrad, tak na ministryni Benešovou. „Přišla mi odpověď, že Hrad mi to nemůže dát, protože nemá svolení paní Benešové. Paní Benešová se zase vymlouvá na to, že to musí zveřejnit Hrad,“ zdůraznil Michálek.

„S paní Benešovou jsem to probral a dostal jsem stejnou odpověď jako vy,“ odpověděl na to Babiš.

Benešová nedá zprávu z ruky

Předseda poslanců Pirátů už začátkem května interpeloval Benešovou. Žádal zveřejnění oponentní zprávy. Ministryně mu odpověděla, že zprávu nedá z ruky. Ke zveřejnění přitom už dříve vyzýval i šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Z dokumentu kromě prezidenta citoval i premiér Babiš, když Sněmovna vloni v lednu hlasovala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka už dříve Novinkám sdělil, že resort dokumentem nedisponuje. Upřesnil, že se jedná o oponentní posudek, ke kterému lze říct, že se nejedná o analýzu, jak je možné v ČR objednat trestní stíhání, ale o souhrn informací, který se věnuje probaci, mediaci, vězeňství, a že v materiálu jsou zmíněny dvě kauzy: Beretta a Neograph.

Hrad na začátku května na dotaz Novinek uvedl, že prezident do posudku nahlédl na schůzce expertního týmu prezidenta republiky, ale nedisponuje jím.