Karolina Brodníčková, Právo

Šéf strany Ivan Bartoš, který loni věnoval Pirátům 500 korun, natočil video, v němž s kandidáty do Evropského parlamentu voliče o příspěvky žádá.

„Ahoj, já jsem Ivan Bartoš a mám pro vás skvělou zprávu. Za pouhých šest set korun si můžete on-line objednat tenhleten vkusnej výdejník na papírový ubrousky. Dobrá investice, ne? Anebo nám místo toho můžete pomoct vyhrát evropský volby. A nejen ty,“ říká ve spotu.

„Volby jsou drahé“

Kandidátka Jana Koláříková pokračuje s tím, že Piráti na rozdíl od jiných stran nebudou slibovat žádné „kraviny“. „Řekněme si to na rovinu. Volby jsou drahý,“ dodala. Vzápětí její kolega z kandidátní listiny Lukáš Blažej pokračuje: „Jsou drahý. Hlavně když jste v opozici a nemůžete spoléhat na noviny, které jste si nakoupili. A také nejste ochotni kvůli získávání sponzorů ohýbat svoji politiku.“

Do nedělního odpoledne se podařilo Pirátům vybrat už 463 tisíc korun. Kampaň pro evropské volby není přitom jediný vyšší výdaj, který stranu čeká. Nedávno zveřejnila inzerát na svých stránkách hledající PR experta do Bruselu s odměnou 140 tisíc korun měsíčně.

Strana má však naspořeno. „Máme asi 53 milionů korun rezervy na další období, takže celkově jsme ve výrazném plusu,“ řekl před měsícem poslanec Mikuláš Ferjenčík. Strana se jako jiné partaje může opřít i o státní příspěvky, loni dostala z rozpočtu 33,5 milionu.

Počin na Startovači.cz vysvětlil Ferjenčík na Facebooku tím, že v rozpočtu na letošní rok po odečtení výdajů na fungování strany už moc nezbývá. „Na eurovolby máme zhruba pět milionů korun, což je zhruba šestkrát méně, než kolik na ně má hnutí ANO, nebo polovina volebního rozpočtu koalice TOP 09 a STAN,“ napsal.

„Říct si narovinu o peníze napřímo podporovatelům a vybrat deset až dvacet procent peněz na kampaň od drobných dárců razantně posiluje přímou vazbu mezi našimi příznivci a naší prací,“ dodal Ferjenčík, který loni poslal straně 23 tisíc.

Wagenknecht dal přes půl milionu

V partaji patřil k těm štědřejším, jak ukazuje výroční zpráva za loňský rok. Některé poslance loni ani dvojitá kampaň do Senátu a zastupitelstev obcí k „plácnutí přes kapsu“ nepřesvědčila.

Například poslanci Lukáš Černohorský, Martin Jiránek, František Elfmark, Ondřej Polanský, Petr Třešňák, Jan Pošvář nebo Tomáš Martínek nedali nic, poslankyně Lenka Kozlová a Lukáš Kolářík věnovali tisícovku a Lukáš Bartoň pět set korun.

Vůbec nejvíc z 22hlavého klubu poslanců věnoval straně místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, a to v souhrnu přes 155 tisíc korun, a poslankyně Olga Richterová, a to 104 tisíc korun.

Úplně nejštědřeji se však k Pirátům zachoval senátor Lukáš Wagenknecht, který za partaj loni v říjnu do horní parlamentní komory kandidoval a který nyní sedí v dozorčí radě Pražské plynárenské, a. s. Partaji věnoval 628 tisíc korun.

Senátor Lukáš Wagenknecht věnoval Pirátům přes 600 tisíc

FOTO: Petr Horník, Právo

Bartoše otázky Práva, proč straně nepřispívají funkcionáři víc, popudily. „U nás jsou funkce RP (republikové předsednictvo) neplacené a jsou to stovky hodin práce a nasazení bez jakéhokoliv benefitu či výhod,“ napsal.

„Naši funkcionáři vyjma poslanců jsou lidé, kteří mají civilní zaměstnání, jako jsem měl já před Sněmovnou devět let. Vojtěch Pikal dal třeba na kampaň docela velikou částku, ale je to jeho volba. V civilu jsem bral výrazně více než jako poslanec. Nevím, jakou linku sledujete, ale fakt mě to uráží,“ zlobil se Bartoš.

Většina parlamentních stran má stanoveno, že jejich členové s placenou funkcí dávají své partaji víc. „Všichni naši poslanci platí členský příspěvek 50 tisíc korun,“ sdělil Právu například šéf soc. dem. a ministr vnitra Jan Hamáček.