František Elfmark

Elfmark se narodil 19. října 1978, vystudoval Soukromou střední odbornou školu v Kunovicích, obor Počítačové elektronické systémy. Kromě IT prostředí ho oslovila tvorba grafiky a internetových stránek, které se začal věnovat již při škole. V roce 2001 po ukončení studia nastoupil do rodinné firmy na pozici IT technika a grafika.