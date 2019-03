Karolina Brodníčková, Právo

Češi volí do 21 křesel Evropského parlamentu. Každý subjekt staví na rozdíl od sněmovních voleb jedinou kandidátku pro celou zemi. Hranice pro získání mandátu je pět procent. Na rozdíl od jiných voleb však Češi v těch evropských nemohou volit ze zahraničí.

V úterý je poslední termín pro odevzdání listin i pro nahlášení transparentního účtu s výdajovým limitem 50 milionů korun a webových stránek Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Ten už nyní eviduje 27 volebních subjektů.

Počet subjektů vzrostl díky odchodům některých politiků. Např. europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří byli v roce 2014 zvoleni za ANO, založili HLAS, europoslanec Jaromír Štětina zvolený za topku zase kvůli nesouhlasu s předsedou Jiřím Pospíšilem kandiduje za Evropu společně.

Matějka vábí Klause ml.

Poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, zvolení do Sněmovny za SPD, se připojili na kandidátku advokátky Kláry Samkové Alternativa pro ČR, byť sami založili vlastní stranu Jednotní – Alternativa pro patrioty. A zatímco strany europoslanců chtějí Evropě pomoci, bývalí okamurovci se Samkovou hlásají hesla „Dost bylo EU“, „Dost bylo islámu“, „Dost bylo migrantů“.

Na stejném poli se s nimi o voliče střetne i SPD, kterou vede do voleb bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Ivan David a z posledního místa kandidátky i šéf hnutí Tomio Okamura, nebo Strana nezávislosti ČR, kterou vede její předseda František Matějka. Ten také nabídl Václavu Klausovi ml., vyloučenému poslanci z ODS, místo na kandidátce.

Čtěte také: TOP 09 se STAN představily společnou kandidátku pro eurovolby

„V tuto chvíli neumím posoudit, zdali nabídka padla na úrodnou půdu. Dokonce bych řekl, že uvažuje nad tím, že by založil svůj vlastní politický subjekt. Na druhou stranu musím říct, že máme ještě týden po podání oficiálních kandidátních listin k tomu, abychom se na případné další možné spolupráci, které se nebráníme, dohodli,“ řekl Matějka. S Klausem mají prý „společnou touhu nějakým způsobem se postavit vůči Evropské unii“.

Klaus pro ČTK reagoval: „Dostal jsem nabídky asi od šesti menších i středních stran. Více nebudu komentovat.“

Eurokritické je i nové hnutí Bezpečnost, odpovědnost a solidarita (BOS), které do květnových voleb povede jako nestraník bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a ministr bez portfeje Zemanovy vlády Jaroslav Bašta. Hnutí BOS založili v dubnu 2017 především bývalí vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů. „Musíme mít vliv na to, co nám Unie bude diktovat,“ přiblížil Bašta své záměry.

EU mu od přijetí Lisabonské smlouvy připomíná „zdegenerovaný Sovětský svaz“. Vrátit by chtěl proto situaci před přijetí smlouvy a obnovit unii národních států.

Dvojkou na kandidátce bude člen ústřední rady hnutí Martin Mařák a trojkou brigádní generál ve výslužbě Josef Prokeš.

Proti politické korektnosti zase vytáhli do boje Vědci pro ČR, které povede profesor chemie Ivan Holoubek. „Nesmysly v právních předpisech jsou nesmysly, černá je černá, bílá je bílá, pohlaví jsou dvě, muž a žena, a manželství je svazek muže a ženy,“ hlásají ve svém programu.

Už v pondělí odevzdalo ministerstvu vnitra kandidátní listinu uskupení STAN a TOP 09, povede je předseda TOP 09 a europoslanec Pospíšil a europoslanci Stanislav Polčák (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Akcentovat budou evropskou a národní bezpečnost, ekologii, rozvoj vnitřního trhu a kvality života občanů.

Proti dvojímu metru

Kandidátku v pondělí podala i ČSSD, kterou povedou europoslanci Pavel Poc a Olga Sehnalová.

Za hlavní téma své kampaně pokládají férový přístup ke všem členům Unie. „Musíme skoncovat s dvojím metrem v kvalitě potravin i výrobků,“ uvedla ČSSD.

„Bojovat budeme také za opatření, která zmírní dopady klimatických změn a zamezí ničení přírody. Půda bez jedů, louky s bzučícím hmyzem a řeky s dostatkem čisté vody nesmějí být něco, o čem se naše děti budou jen učit,“ dodala strana.

S cílem „Evropu měnit“ vyráží do voleb ANO, které vsadilo na europoslankyně Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou. Premiér Andrej Babiš již dříve řekl, že „všichni potřebujeme, aby Evropský parlament nepřijímal zákony, které mají negativní dopad na život našich lidí, podnikatelů, živnostníků“.

Změnu Evropy chtějí i lidovci, které vede do voleb trojice europoslanců Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.

Čtěte také: V evropských volbách by nejvíc Čechů volilo ANO

Předseda ODS Petr Fiala v sobotu ohlásil heslo strany: „Jsme srdce Evropy. Chceme být slyšet.“ Lídr, europoslanec Jan Zahradil prohlásil: „Nevyhlašujeme odchod z EU, žádný czexit ani rozpouštění EU. Nikdy jsme nechtěli federální eurostát řízený z Bruselu. Chceme pružnou, vícerychlostní EU s dostatkem prostoru a svobody pro členské země.“

Piráti akcentují ve volbách svobodu a digitalizaci. Do voleb je vede odborník na software Marcel Kolaja.

Prapor KSČM nese pod sloganem KSČM – Česká levice společně europoslankyně Kateřina Konečná, záda jí kryje dvojka kandidátky, třiadvacetiletý student Andrej Bóna. Základními hesly komunistů jsou „Evropa bez zbrojení“ nebo „Evropa rovnoprávných států“.