Karolina Brodníčková, Právo

Dalšího z kandidátů na místopředsedu ČSSD, poslance Ondřeje Veselého, Petříček překvapil, ačkoliv, jak sám říká, je mu jinak jeho zahraniční politika blízká. „Je to symbolické gesto, ale 14 dětí nic neřeší. Pokud bychom chtěli pomoct, tak bychom měli hledat systém, jak pomoct daleko většímu počtu dětí,“ řekl Veselý Právu.

Podle něj by se Česko mělo snažit pomoci vytvořit lepší podmínky pro uprchlíky přímo v řeckých táborech. „A daleko větší počet dětí zabezpečit tam,“ míní Veselý. Za logický krok považuje výrok ministra, že pokud nezíská na sjezdu 1. a 2. března post místopředsedy, zváží svůj odchod z vlády.

„Máme pět ministrů, pokud ministr není schopen přesvědčit členskou základnu o tom, že je dobrý ministr a že by byl dobrý místopředseda, tak se jeho pozice ve vládě výrazně oslabí,“ poznamenal Veselý.

Podle poslance Jaroslava Foldyny, který se dlouhodobě staví k přijímání uprchlíků z muslimských zemí odmítavě, by se Česko nemělo pouštět do přesunu dětí bez toho, aby to diplomaticky vyjednalo se zeměmi jejich původu. „Premiér Babiš má pravdu, že bychom měli raději podpořit stavbu vesnice v Sýrii,“ poznamenal pro Právo Foldyna.

„Bude to zlomový okamžik sjezdu“

„Pan Petříček nebyl zvolen nikým, ten byl jen nominován do vlády, ten se nemusí zpovídat svým voličům. Máme hlavní město Prahu, ne Brusel ani Washington nebo Moskvu. Musíme se chovat podle toho, co je výhodné pro občany České republiky,“ řekl Foldyna.

Ministra zahraničí Foldyna ocenil pouze za postoj, že pokud se mu nepovede na sjezdu usednout ve vedení strany, tak zváží konec i ve vládě. „To je správný politický postoj. Buď se ČSSD shoduje s tím, jak jedná pan ministr, a dá mu mandát, nebo nedá a v tom případě by neměl dělat ministra. Je to jeden ze zlomových okamžiků a otázek toho sjezdu,“ řekl Právu.

Michaela Šojdrová

FOTO: Právo

Dalším osloveným sociálním demokratům se do vyjadřování k sirotkům příliš nechtělo, mnozí se domnívají, že by se soc. dem. do věci neměla moc míchat. „Neříkám, že bychom neměli pomáhat, nejsem ale expert na zahraniční politiku, informace mám pouze zprostředkované, tak se mi k tomu nechce vyjadřovat,“ řekl místopředseda Sněmovny za ČSSD a kandidát na místopředsedu Tomáš Hanzel.

Chladně se k problému staví i poslankyně Alena Gajdůšková. „Je to aktivita paní europoslankyně Šojdrové z KDU-ČSL, u které se dá předpokládat, že má jasnou představu, kdo a na jak dlouho by se o tyto děti konkrétně postaral. Je správné, aby této aktivitě ministerstvo zahraničí nebránilo,“ napsala Právu.

Zdrženlivý byl i šéf senátorů ČSSD Petr Vícha. „Mně to přijde, že je to jako paní Colombová, půl roku se o sirotcích mluví, nejdříve jich bylo 50, potom 14, ale pořád nevíme, jestli ti sirotci skutečně jsou,“ řekl Právu. „Ale obecně lze říci, že o 14 sirotků se desetimilionová země musí umět postarat. Otázka však je, jestli je máme vytrhávat z jejich přirozeného prostředí a od jejich krajanů,“ dodal.

Podobně se k tématu vyjádřil i poslanec Roman Sklenák. „Pokud pro ně neexistuje lepší řešení, určitě bychom zvládli pomoci čtrnácti dětem,“ napsal Právu. Šéf ČSSD Jan Hamáček Petříčkovu budoucnost v čele strany s tou ve vládě spojovat nechce. „S jeho prací ministra jsem spokojen, žádné změny nechystám,“ sdělil Právu. Jak se sám staví k otázce přijetí sirotků z řeckých táborů, nesdělil. Čeká totiž na to, až mu Řekové oficiálně potvrdí, zda se v jejich táborech nacházejí vhodné děti na přesun do Česka.