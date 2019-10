Tomáš Hanzel

Narodil se 10. prosince 1975 v Karviné . Žije v karvinské městské části Hranice. Vystudoval Střední elektrotechnickou školu v Ostravě . Mezi roky 1994 a 1996 pracoval jako elektrotechnik ve firmě Jäkl Karviná. Do roku 2002 pak dělal obchodního ředitele v soukromé firmě IGC. Od roku 2000 soukromě podniká.

Od roku 1998 je členem ČSSD . V témže roce byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva Karviné. Svůj mandát obhájil v roce 2002 a následně se stal náměstkem primátora. Od roku 2006 byl v Karviné primátorem. Zvolen byl pro tři funkční období za sebou. V krajských volbách v roce 2008 byl za ČSSD zvolen zastupitelem Moravskoslezského kraje. Mezi lety 2008 a 2016 byl také radním kraje.

V roce 2013 kandidoval za ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale neuspěl. Zvolen byl až ve volbách v roce 2017, a to z druhého místa kandidátky. Po zvolení do Sněmovny se rozhodl vzdát se funkce primátora Karviné a nahradil jej jeho spolustraník Jan Wolf. Mandát zastupitele pak na podzim 2018 už neobhajoval.