Karolina Brodníčková, Právo

Záleží však na tom, jak se ve středu rozhodne třicetihlavé předsednictvo strany, které bude jednat s poslaneckým klubem. Uvnitř ČSSD se opět formují dva tábory. Jeden žádá odchod Babiše z vlády nebo demisi oranžových ministrů, druhý by rád pokračoval v kabinetu i za současných podmínek.

„Je to velmi složité. Cokoliv uděláme, je špatně. Problém není náš, ale odnášíme ho nejvíc. Pokud uděláme chybné rozhodnutí, bude to mít fatální dopady na ČR,“ popsal Právu rozhodování poslanec a šéf královéhradecké ČSSD Jan Birke. Odchod soc. dem. z vlády by podle jeho názoru situaci kolem kauzy Čapího hnízda ještě zhoršil. „Andrej Babiš by byl znovu jmenován premiérem a mohl by nominovat svého ministra vnitra. Více už nemusím říkat,“ dodal Birke.

Zatímco v klubu převládají lidé, kteří by rádi vládu ANO a ČSSD udrželi, mezi členy předsednictva silně rezonuje požadavek z koalice s ANO odejít, pokud v ní Babiš zůstane. Podle poslance Ondřeje Veselého je ve hře varianta, že se jednání Sněmovny o nedůvěře přeruší. ČSSD by získala více času na vyjednávání s Babišem.

Veselý, který byl před pěti měsíci proti vládě, nyní nevidí důvod, proč by soc. dem. měla dávat prostor pro SPD Tomia Okamury.

Ústecko a Praha daly podmínky

„My jsme do té vlády neměli vstupovat. Teď, když v ní jsme, bychom měli dát razantní stanovisko ve třech větách. Babiš vládě škodí a působí problémy. Nicméně, pokud on neodstoupí a my odejdeme z vlády, tak premiérem zůstane. Odchod z vlády ve chvíli, kdy nás okamžitě nahradí Okamura, je nesmyslná varianta,“ řekl Právu Veselý.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) případ zatěžuje vládu a premiér by měl odstoupit. Vláda podle ní má výsledky.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický

FOTO: Petr Horník, Právo

K odchodu Babiše z vlády už veřejně vyzval místopředseda strany Martin Netolický. Za nejlepší variantu to považuje i šéf partaje a vicepremiér Jan Hamáček. Ten stejně jako předseda poslanců Jan Chvojka zdůraznil, že nepřipadá v úvahu, aby poslanci ČSSD hlasovali proti vládě, v níž sedí její ministři. Prvním krokem by tak musela být jejich demise.

Ústečtí soc. dem. podmiňují podle informací Práva setrvání ČSSD ve vládě odchodem premiéra. Pražská soc. dem. k tomu navíc požaduje pro ČSSD zisk ministerstva spravedlnosti. A to „v zájmu nepochybných garancí nestrannosti a nezávislosti orgánů činných v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo“, jak píše v usnesení, které Právo získalo.

Požadavky se ale netěší u poslanců pochopení. „Požadovat demisi premiéra je nesmysl, vždyť víme, že ji nikdy nepodá,“ řekl Právu poslanec ČSSD, který si nepřál být jmenován.