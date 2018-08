Vládě pomůžou protlačit změny v důchodech Piráti a komunisté

Vládě hrozilo, že neprojde její návrh na zvýšení důchodů a Sněmovna místo toho podpoří senátní verzi, podle které by si přilepšili o tisícovku senioři pobírající důchod 25 a více let. Piráti a komunisté se ale v úterý rozhodli, že budou hlasovat pro návrh ANO a ČSSD. Tisícovku navíc by tak měli dostat všichni důchodci starší 85 let.