Karolina Brodníčková, Právo

Na dvouhodinovém jednání bylo ANO v přesile. Na schůzku přišel kromě Babiše také vicepremiér Richard Brabec, předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek, ministryně práce Jaroslava Němcová a ministryně financí Alena Schillerová. Za ČSSD vyjednával pouze Hamáček, první místopředseda Jiří Zimola a exministr průmyslu Jan Mládek. Další jednání má ČSSD a ANO naplánované na čtvrtek.

„Já jsem se zeptal hnutí ANO, jak chce řešit otázku účasti trestně stíhané osoby ve vládě. Hnutí mi sdělilo, že jediným kandidátem je pan Babiš,“ řekl po jednání Hamáček.

„Pro nás zbývá jediné řešení, že hnutí ANO bude ochotno přijít s nějakou garancí nebo postupem, kde bude omezený případný střet zájmů nebo otázka vlivu na řešení této věci. Tedy pokud bychom měli o účasti ve vládě uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat vedení ministerstva vnitra nebo financí,“ uvedl Hamáček.

Faltýnek: Budeme o tom diskutovat



Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek nevyloučil, že by na to mohlo ANO přistoupit. „Vzali jsme to na vědomí a budeme se dál bavit a diskutovat,“ řekl.

O tom, že by Babiš odešel z vlády, však prý nemůže být řeč. „Pro nás se ten požadavek stává folklorem. My jsme řekli jasně, že pro nás je to nepřekročitelná podmínka,“ podotkl.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a minist životního prostředí Richard Brabec (vlevo)

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Programových neshod ubylo, ale některé trvají

ČSSD s ANO se však nedohodly ani na rozdělení rezortů. Soc. dem. jich požaduje pět, hnutí ANO je však ochotno nabídnout pouze čtyři.

Obě strany se sblížily alespoň programově. Ze 17 problematických okruhů jich zbylo sedm. ANO a ČSSD se dohodly na tom, že vláda nebude privatizovat veřejné služby ani podniky se státní účastí, bude garantovat nezávislost veřejnoprávních médií, zpracuje hospodářský program pro postižené regiony, zavede zálohované výživné a institut sdíleného pracovního místa a postupně bude navyšovat rodičovský příspěvek směrem ke 300 tisícům korun.

Zvyšovat by se neměla finanční spoluúčast pacienta, zdravotní péče by měla být nadále dostupná všem. Obě strany se zároveň shodly na financování dopravní infrastruktury a k tomu, že se vláda přihlásí k závazkům navýšit investice na obranu na 1,3 procenta HDP.

„V ostatních oblastech shoda nepanuje, jakkoliv jsme se v jednání posunuli,“ poznamenal Hamáček.

Negativně se ANO staví k zavedení bankovní a dědické daně a daňové progresi. Shodu nenašly obě strany ani ve způsobu proplácení prvních tří dnů nemoci. ČSSD požaduje vyplácet alespoň 60 procent platu, ANO navrhlo 30 procent.

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) se domnívá, že zvyšování daní není potřeba. „My jsme si položili základní otázku. Proč je tu požadavek na zvyšování daní? To přece není samoúčelné. Je to určitý požadavek na to, aby bylo dost peněz na investiční plány a aby byly v rovnováze příjmy a výdaje,“ řekl Brabec.

„Není potřeba zvyšovat daně, abychom to pokryli. My jdeme jinou cestou, jdeme cestou úspor. Je tu také EET a podobně,“ dodal.