„Je to politický handl, zobchodovali to,” řekl pro Novinky předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

„Pokud mu někdo vyhrožoval, odsuzuji to a měl by to postoupit policii,” dodal pak Bělobrádek k slovům Zdeňka Ondráčka, že důvodem, proč odstupuje, nejsou demonstrace lidí na ulicích — které se v několika městech odehrály v pondělí a jichž se účastnily tisíce lidí — ale to, že vyhodnotil svou bezpečnostní situaci i své rodiny. [celá zpráva]

Odvolání Zdeňka Ondráčka

Místopředseda lidovců Marian Jurečka odstoupení komunistického poslance nazval aktem smíření KSČM a ANO. Obě strany totiž již několik měsíců vyjednávají o tom, že by komunisté tolerovali Babišovou vládu.

Podle Jana Chvojky — předsedy poslanců ČSSD, která s hnutím ANO o vládní spolupráci, již by podporovali komunisté, aktivně vyjednává — by měly obě strany jasně říct, jakou Ondráčkovo odvolání v jednání o vládě hraje roli.

Ondráček byl do čela komise pro kontrolu GIBS zvolený minulý týden v pátek, a to i s přispěním hlasů poslanců za ANO. To vzbudilo u části veřejnosti pohoršení a začaly se chystat demonstrace - Ondráček totiž za komunistické totality na konci osmdesátých let zasahoval jako člen pohotovostního pluku proti protirežimním demonstracím. Kritici poukazovali na to, že takový člověk by neměl vést komisi dohlížející na inspekci, která se zabývá prohřešky policistů.

Babiš následně vyzval Ondráčka k tomu, ať sám odstoupí.

Demonstrace na Václavském náměstí proti zvolení Ondráčka

Piráti: Babiš komunistům za podporu vlády původně GIBS slíbil



Podezření, že je mezi ANO a KSČM nějaká domluva, zaznívá i z TOP 09 a od Pirátů.

„Určitě tam probíhala jednání o tom, že když se tady ustoupí, tak za jakou cenu. Babiš tady dělá vytáčky a je to jen jeho snaha o to odvést pozornost a dělat toho spravedlivého. Je to neuvěřitelná habaďůra na lidi,” okomentovala pro Novinky rezignaci Ondráčka první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Premiér Babiš nezvládl svoje PR a na jednání s komunisty, kterým post v čele komise pro GIBS za hlasovací podporu původně slíbil, patrně nyní navrhl svým partnerům jiný postup. O ohrožení jednání o vládě hovořili pro média i sami komunisté,” zhodnotil změnu v čele GIBS předseda Pirátů Ivan Bartoš, který poukázal na výrok šéfa komunistů Vojtěcha Filipa o tom, že případná tolerance Babišovy vlády je teď „velmi navážkách” kvůli „důvěryhodnosti partnera”. [celá zpráva]

V Hradci Králové se demonstrace zúčastnila zhruba tisícovka lidí.

Další politici přičítají Ondráčkův krok především tlaku tisícům občanů na demonstracích. [celá zpráva]

„Tlak veřejnosti má smysl. Není to zásluha Babiše, ale vás na náměstích po celé zemi,” reagovali na odstoupení Zdeňka Ondráčka předseda i místopředseda STAN Petr Gazdík a Vít Rakušan.

Odstoupení komunistického poslance ocenil i předseda ODS Petr Fiala. „Odstoupení Zdeňka Ondráčka je dobrým krokem, ještě lepší by bylo, kdyby nebyl do čela komise pro kontrolu GIBS nikdy zvolen,” uvedl Fiala.

Ani on nevyloučil, že Ondráčkova rezignace může být součástí vyjednávání ANO a KSČM. „Vzhledem k tomu, že jsme tady svědky neustálé spolupráce hnutí ANO, komunistů a SPD, tak to ani nemohu vyloučit, ale do té situace nevidím,” řekl Novinkám Fiala.

Spekulace, že za Ondráčkovým odchodem může být nějaká politická dohoda, ovšem odmítá předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Že by hnutí ANO komunistům za rezignaci Ondráčka něco slíbilo, označil za nesmysl.