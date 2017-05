ČSSD našla náhradu, místo Sobotky pojede za Zemanem Chovanec

Prezident Miloš Zeman svým rozhodnutím svolat schůzku předsedů vládních stran ve chvíli, kdy premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odlétal do Lucemburska, překvapil sociální demokraty. Volali premiérovi do letadla, kdo má jet do Liberce, aby Sobotka nakonec pověřil cestou ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Za lidovce dorazí jejich předseda Pavel Bělobrádek.