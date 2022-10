Zdají se vám noční můry? Máte vyšší riziko onemocnění demencí

„To je důležité, protože dodnes víme jen o velmi málo rizikových indikátorech demence, které lze identifikovat již ve středním věku. I když je zapotřebí udělat více studií, které by tento fakt potvrdily, věříme, že špatné sny by mohly být užitečným faktorem, jak identifikovat jedince s vysokým rizikem rozvoje demence a zavést strategie ke zpomalení nástupu nemoci,“ dodává vedoucí studie Abidemi Otaiku pro Daily Mail.

Studie publikovaná v časopise The Lancet eClinicalMedicine čítala více než 600 dospělých mužů a žen ve věku 35 až 64 let a 2600 dospělých ve věku 79 let a starších.