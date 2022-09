Poslouchejte své vnitřní hodiny. Pro zdraví i hubnutí

Jenže my se běžnými dny doslova řítíme. Chceme si udržet práci, případně ji dělat na 200 procent, postarat se o sebe i rodinu, rozvíjet se, poznávat, studovat i bavit se… V praxi to až příliš často znamená, že nestíháme, stresujeme se, celé dny sedíme u počítačů a zajídáme únavu. Uléháme pozdě, málo spíme a nemáme čas cvičit. O víkendech pro změnu doháníme deficit spánku i zábavy, a to ve dne i v noci.

Protože se denní rytmy člověka a následné činnosti jako spánek, bdění, příjem potravy a aktivita opakují přibližně ve 24hodinovém cyklu, používá se označení cirkadiánní rytmy. Vychází z latinského slova „cirka“, což znamená zhruba či přibližně a „diēs“, tedy den. Že jde opravdu o přibližný interval, potvrdil pokus z 50. let minulého století, kdy byl dobrovolník týdny uzavřen v jeskyni bez přístupu denního světla. Přišlo se na to, že si dokázal udržet velmi přesný rytmus spánku a bdění. Opakující se perioda ale netrvala přesně 24 hodin, byla asi o 15 minut delší. Což je cirka jeden den.

Výzkumu těchto biologických rytmů se už po staletí věnuje chronobiologie, jež přesahuje i do různých oborů medicíny. Vědci ve stovkách studií prokázali, že pravidelné denní rytmy řídí jak vnější vlivy, tedy střídání světla a tmy, tak právě vnitřní hodiny. Ty dokážou „spouštět" a „vypínat" naše činnosti, procesy v těle a orgány bez ohledu na to, kde se nacházíme.

A nejen to - své dny naopak často trávíme uvnitř budov, kde je tlumené, nebo dokonce jen umělé světlo, což nedostatečně aktivuje bílkovinu melanopsin a my jsme ospalí a méně bdělí. Trvá-li to dlouho, upadáme do úzkostí.