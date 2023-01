Trendy v nukleární medicíně: Lék, který výrazně brzdí rakovinu prostaty

Je to jedna z relativně nových nastupujících léčebných cest. Nové je to ale jen trochu. Princip léčby pomocí zářičů známe už dlouho a běžně tak léčíme například nádory štítné žlázy.

Způsob komunikace to s sebou trochu nese. Neměli bychom to prezentovat jako nový zázračný lék na rakovinu. Tím určitě není. Je to nová alternativa pro vybranou skupinu pacientů, do které vkládáme další naděje do budoucna.