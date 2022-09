Myslela, že má zánět, ale byla to rakovina dělohy. Nepodceňujte prevenci, apeluje mladá žena

Z nemocnice ji pouštěli se slovy, že tam nic špatného nevidí, že to vypadá na normální nález a že se musí počkat na výsledky biopsie. To bylo v prosinci 2019.

„Byla to další velká rána, protože když si člověk přečte výsledky a zjistí, kde všude se může objevit další onkologický nález , tak se hodně zapotíte. Navíc víte, že to může mít vaše rodina, vaše dítě. Pak jsem si ale řekla, že každý rok podstupuji pravidelně spoustu vyšetření. Jsem tedy hlídaná víc než běžný člověk, který nemá informaci o tom, že má nějakou genetickou mutaci. Tím se uklidňuji.“

Všem ženám by Lenka ráda vzkázala, aby nepodceňovaly každoroční preventivní prohlídky.

„Důležité je včasné odhalení nemoci, proto nepodceňujte prevenci, máte pak mnohem vyšší šance na vyléčení. Vnímejte i svoje tělo a to, co vám prostřednictvím různých příznaků naznačuje. Když v těle vnímáte cokoliv, co není normální, jděte k lékaři. Raději zjistit, že se nejedná o nic vážného než něco podcenit,“ uzavírá svůj příběh mladá žena.