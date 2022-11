Samovyšetření varlat zvládne každý, vytvořte si z toho rutinu

Rakovina varlat se nejčastěji objevuje u mladých mužů ve věku 20 až 39 let. Pokud přijdou k lékaři včas, mají až 99procentní šanci na úplné uzdravení. I z tohoto důvodu je důležité, aby do své rutiny zařadili pravidelné samovyšetření varlat. Dotek, co moc nestojí, přesto jej muži ve velkém stále podceňují.

Foto: Profimedia.cz Rakovina varlat.

Článek Přestože jsou varlata, hovorově koule a latinsky testes, jedním z nejfrekventovanějších orgánů, co se dotyků týče, jelikož si na ně samotní muži sahají v průměru až 369× za měsíc, na jejich samovyšetření muži příliš nemyslí. Jedná se přitom o nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak včas odhalit rakovinu varlat. Každý muž by měl zhruba jedenkrát měsíčně věnovat svým varlatům náležitou pozornost a pečlivě je prohmatat. Pokud narazí na cokoli neobvyklého (bulka, zatvrdnutí, změna tvaru nebo velikosti), měl by co nejdříve navštívit svého praktického lékaře nebo přímo specialistu - urologa. To samé platí i v okamžiku, když muž cítí delší čas nepříjemné pocity a bolesti v oblasti třísel nebo pocity nezvyklé tíhy v šourku či u něj dojde k otoku varlete. Foto: archív Angry Beards Movember se nese v duchu mužského zdraví, jehož součástí je i pravidelné samovyšetření varlat. Další informace k samovyšetření a to, kam případně zajít za urologem, najdeš na stránkách nadace Muži proti rakovině. Muži o svých potížích na intimních místech nemluví Bohužel muži na rozdíl od žen, které se už dlouhou dobu angažují pro prevenci nádorů prsu a děložního čípku, se o nádorech v oblasti genitálu stydí mluvit. Přitom právě včasné odhalení rakoviny znamená i velkou pravděpodobnost naprostého uzdravení. Urologické nádory bývají velice nenápadné Zdraví I z tohoto důvodu odborníci apelují i na samotné ženy, které hrávají mnohdy i v mužské prevenci zásadní roli, aby svým mužům neustále připomínaly, že si mají pohmatem zkontrolovat své kulky a v případě nejistoty, aby se objednali k lékaři. Movember - knírem to začíná, koulemi nekončí Mužské vousy v listopadu nabírají mnohem důležitější poslání – prevenci zdravotního stavu mužů po celém světě. Před devatenácti lety dva kamarádi Travis Garone a Luke Slattery u pivka vymysleli projekt Movember který spojuje knír (mustache) a listopad (November). Zprvu šlo pouze o snahu vrátit knírům na jeden měsíc v roce zašlou slávu, později projekt nabyl charitativní rozměr. Z knírů se tak každoročně stává symbol mužského zdraví, a to především rakoviny prostaty, rakoviny varlat a psychických problémů. V rámci pomoci se nezisková organizace Movember snaží zvyšovat povědomí o zmíněných nemocech, propagovat včasné preventivní prohlídky a vybírat finance na výzkum a boj proti rakovině. Anketa Provádíte si pravidelně samovyšetření varlat? Ano, je to pro mne naprostá samozřejmost 18,4 % Snažím se, ale občas zapomenu 14,3 % Ne, doposud jsem to velmi podceňoval 51 % Ne, nevěřím tomu 4,1 % Ne, jsem už starší muž a zaměřuji se již spíš na prostatu 12,2 % Celkem hlasovalo 49 čtenářů. Pevnou součástí jednotlivých Movember týmů, které po celé republice pravidelně spontánně vznikají po registraci na stránce Movember.com, jsou stále častěji i ženy. Může se vám hodit na Firmy.cz: Urologické ambulance