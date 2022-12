Stres z ekonomické krize může vést až k selhání srdce

„Příčiny jsou samozřejmě velmi komplexní. Ano, jsme stresováni. Ekonomická krize, nedostatek paliv a podobně, to na nás samozřejmě doléhá. Ale kromě tohoto psychologického vlivu se uplatňuje i to, že lidé na sobě začínají šetřit, hůře se stravují, kupují lacinější a často méně zdravé potraviny a začínají škrtat sportovní aktivity. Fyzická aktivita je přitom velmi účinnou obranou proti rozvoji chorob srdce a cév,“ vysvětloval doktor Linhart.

Pomáhá dle něj i omezení alkoholu a cigaret. Spotřeba obojího však v době krize obecně stoupá. „Už tak v Česku moc kouříme a extrémně moc pijeme, takže bychom v těchto oblastech neměli přidávat plyn. Navíc to není řešení, jenom to problém oddaluje. Ještě nikdy cigareta nevyřešila žádný životní problém, jenom ho může zhoršit, zejména pokud vyprovokuje infarkt myokardu. A mezi našimi pacienty je kuřáků strašně moc,“ dodal.

A pro ilustraci si bere na pomoc data: „Průměrný věk u infarktu mužů v Česku je 65 let. Půlka jich má infarkt v době, kdy by měli vydělávat, zabezpečovat svoje rodiny a případně šetřit na důchod. Ale oni toho po infarktu často nejsou schopni. U žen to je trochu lepší, tam se věk posunul o pět let, ale pořád je to poměrně velké procento, které utrpí infarkt v době, kdy mají být ekonomicky aktivní,“ popisoval odborník.