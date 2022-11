Celý život léčil pacienty s plicními chorobami, nakonec sám onemocněl. Statisíce lidí o své nemoci vůbec nevědí, říká

S obstrukční plicní nemocí se léčí na čtvrt milionu pacientů. „Ale zhruba stejný počet lidí tuto nemoc má, aniž by to vůbec tušili,“ doplňuje ji Stanislav Kos a pokračuje ve svém vyprávění: „Můj dědeček i otec měli podobné potíže, jako mám já, takže u mě je nějaká genetická závislost,“ svěřuje se.

„Je to už přes dvacet let, co ve spolku pracuji a zjišťuji, že není úplně rovný přístup našich regulačních zdravotnických orgánů ke všem pacientům. Například ty nejúčinnější léky na rozšíření průdušek nebylo možné předepsat těm, kteří kouřili. A to považuji za nesmysl a výraznou diskriminaci kuřáků. Je to jediná diagnóza, která má tuto podmínku,“ stěžuje si.