Proč se neobejdeme bez vitaminu C? Podporuje imunitu, vstřebávání železa a syntézu kolagenu

Podívejte se s námi na nejčastější projevy nedostatku vitaminu C.

Slabá imunita

Vitamin C se hromadí uvnitř různých typů imunitních buněk, aby jim pomohl bojovat s infekcí a ničit patogeny způsobující onemocnění. Proto má-li člověk vitaminu C nedostatek, může se to projevit právě oslabenou imunitou a vyšším rizikem infekcí, včetně závažných onemocnění, jako je zápal plic.

Anémie z nedostatku železa

Anémie způsobená nedostatkem železa v krvi se projevuje bledostí, únavou, potížemi s dýcháním během cvičení, suchou kůží a suchými vlasy, bolestí hlavy či nehty ve tvaru lžičky. Souvislost nedostatku vitaminu C s tímto onemocnění je dána tím, že nízká hladina vitaminu způsobuje špatné vstřebávání železa z rostlinné stravy a zároveň negativně ovlivňuje metabolismus železa a také zvyšuje riziko nadměrného krvácení, které může rovněž přispět k anémii.

Únava a špatná nálada

Dva z prvních příznaků nedostatku vitaminu C jsou únava a špatná nálada. Jakmile ale dodáte tělu dostatek vitaminu, obvykle tyto příznaky poměrně rychle odezní.

Nevysvětlitelný nárůst hmotnosti

Vitamin C reguluje uvolňování tuku z tukových buněk, snižuje stresové hormony a zároveň snižuje i chronický zánět v těle. Všechny tyto věci přitom pomáhají v boji s nadváhou. Což potvrdil i výzkum sledující souvislost mezi nízkým příjmem vitaminu C a nadbytkem tělesného tuku. Podle něj je nízká hladina vitaminu C spjata s vyšším množstvím břišního tuku, a to často i u jedinců s normální hmotností.

Chronický zánět a oxidační stres

Vitamin C je jedním z nejdůležitějších ve vodě rozpustných antioxidantů v těle. Pomáhá předcházet poškození buněk tím, že neutralizuje volné radikály, které mohou způsobit oxidační stres a záněty v těle.

Oxidační stres a záněty jsou přitom spojovány s mnoha chronickými nemocemi, včetně srdečních chorob a cukrovky 2. typu.

Podle studie dospělí s nejnižšími hladinami vitaminu C v krvi mají téměř o 40 % vyšší pravděpodobnost rozvoje srdečního selhání ve výhledu dalších patnácti let.

Hrubá kůže a další nedokonalosti na pokožce

Vitamin C hraje klíčovou roli při produkci kolagenu – proteinu, který je hojně zastoupen v pojivových tkáních, jež jsou v kůži, vlasech, kloubech, kostech, ale i cévách.

Když je hladina vitaminu C dlouhodobě (3–5 měsíců) nízká, může se rozvinout kožní onemocnění známé jako keratóza pilaris. Na zadní straně paží, stehen či hýždí se tvoří hrbolatá tzv. „kuřecí kůže“. Je to způsobeno nahromaděním keratinového proteinu uvnitř pórů. Léčba spočívá často právě v podávání vyšších dávek vitaminu C.

Nedostatek vitaminu může ale také způsobit tvorbu malých pupínků podobných akné na pažích, stehnech či hýždích.

Divné tvary chloupků na těle

Nedostatek vitaminu C může také způsobit, že začnou růst jinak chloupky na těle (ve tvaru vývrtky, různě stočené apod.), včetně vlasů. Je to způsobeno defekty, které vznikají v proteinové struktuře chloupku, když rostou. Léčba opět spočívá v podávání dostatečného množství vitaminu C. Abnormality by měly vymizet už měsíc po užívání.

Jasně červené vlasové folikuly

Vlasové folikuly na povrchu kůže obsahují mnoho drobných krevních cévek, které zásobují vlas a okolí krví a živinami. Když má tělo nedostatek vitaminu C, tyto malé krevní cévy se stávají křehkými a snadno praskají. To způsobuje, že se kolem vlasových folikulů objevují malé, jasně červené skvrny, odborně nazývané jako perifolikulární krvácení. Po dvoutýdenním užívání vitaminu C problém obvykle zmizí.

Nehty ve tvaru lžičky s červenými skvrnami nebo linkami

Nehty ve tvaru lžičky jsou často tenké a lámavé. Nejčastěji bývají spojovány s anémií z nedostatku železa, ale za problémem může stát i nedostatek vitaminu C.

Na nehtech se v souvislosti s jeho deficitem mohou objevit i červené skvrny nebo svislé čáry v nehtovém lůžku, známé jako třískové krvácení, což je opět dáno křehkými drobnými cévkami, které snadno praskají.

Suchá, poškozená kůže

Zdravá pokožka obsahuje velké množství vitaminu C, zejména v epidermis nebo vnější vrstvě kůže. Vitamin C udržuje pokožku zdravou tím, že ji chrání před poškozením slunečními paprsky a toxiny, kam spadá i cigaretový kouř.

Podporuje také produkci kolagenu, který udržuje pokožku hebkou a mladistvou. Vysoký příjem vitaminu je spojen s lepší kvalitou pokožky, zatímco nižší příjem je spojen se zvýšeným rizikem vzniku suché a vrásčité pokožky.

Snadná tvorba modřin

Modřina vzniká tak, že dochází k prasknutí cév pod kůží, s čímž souvisí prosáknutí krve do okolí. Snadná tvorba modřin je často spjata právě s nedostatkem vitaminu C, jelikož při špatné produkci kolagenu dochází k oslabení cév.

V souvislosti s nedostatkem vitaminu C přitom může jít jen o malé fialové tečky pod kůží, které se ale mohou objevit po celém těle.

Pomalu se hojící rány

Jak už jsme několikrát zmínili, nedostatek vitaminu zpomaluje tvorbu kolagenu, což po několika měsících vede i k pomalejšímu hojení ran. To potvrdil i výzkum u lidí s chronickými, nehojícími se bércovými vředy, který prokázal u nemocných nedostatek tohoto vitaminu.

Při skutečně vysokém nedostatku „céčka“ se přitom mohou znovu otevřít i staré rány, což zvyšuje riziko infekce.

Bolestivé, oteklé klouby

Jelikož klouby také obsahují hodně pojivové tkáně bohaté na kolagen, mohou být i ony součástí problémů vyplývajících z nedostatku vitaminu C. Kulhání a problémy s chůzí tak mohou být důsledkem dlouhodobě nízké hladiny vitaminu.

U někoho se přitom může objevit i krvácení do kloubů, což způsobuje silné bolesti a otoky. Pokud začnete v těchto případech dodávat tělu dostatečné množství vitaminu C, problémy obvykle do týdne zmizí.

Slabé kosti

I zdraví kostí může velmi dobře ovlivnit hladina vitaminu C, jelikož sehrává důležitou roli při jejich tvorbě. Nedostatek může zvýšit rychlost úbytku kostní hmoty, kvůli čemuž jsou kosti slabé a křehké. Lidem pak hrozí rizika zlomenin a osteoporózy.

Nedostatkem vitaminu C nicméně nejvíce trpí dětské kostry, protože stále rostou a vyvíjejí se.

Krvácení dásní a ztráta zubů

Červené, oteklé a krvácející dásně jsou dalším běžným příznakem nedostatku vitaminu C. Bez dostatečného množství se tkáň dásní oslabí a zanítí a cévy snadněji krvácejí.

V pokročilých stádiích nedostatku vitaminu C mohou mít dásně fialovou barvu a působit jako „shnilé“. Pokud lidé včas nedodají tělu dostatek vitaminu C, mohou přijít kvůli nezdravým dásním a slabému dentinu (zvápenatělá vnitřní vrstva zubu) o zuby.