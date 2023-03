Proč je podle vědců dobré si přes den zdřímnout

„Jak ukázal již dřívější výzkum , spánek kratší než 30 minut nás činí soustředěnějšími, produktivnějšími a kreativnějšími, a studie navázaná na tato zjištění pak dokonce poukázala na to, že jsme díky tomu i o něco šťastnější. Stejně tak je ale potřeba podotknout, že delší spánek přes den už podobné výhody nemá,“ uvádí ke zjištění profesor Richard Wiseman z University of Hertfordshire.

Co se týče již zmíněného delšího zdřímnutí během dne, nejde o to, že by byl takový spánek vyloženě nebezpečný, ovšem pravda je ta, že s sebou nese určitá rizika. Tím největším je tzv. spánková setrvačnost. „Zdřímnutí na hodinu či déle zvyšuje riziko, že upadnete do hlubokých fází spánku, ze kterých je těžší se probudit a člověk pak kvůli tomu může být zmatený. Často má pocit, že neví, kde je. Takový spánek pak určitě nebude osvěžující,“ cituje doktorku Nancy Foldvary-Schaeferovou server nemocnice Cleveland Clinic.