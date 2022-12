Praktické tipy na zimu: Na saláty zapomeňte a ledviny držte v teple

V praxi je podstatné mít v teple trup zejména od pasu dolů, a to jak záda, tak podbřišek. „Ještě možná tak mladí lidé mají pocit, že mohou chodit bez košilky, ale od určitého věku si to ani nedovedeme představit. Souvisí to s úbytkem životní energie, který je s přibývajícím věkem přirozený.“

„Mnozí si zvykli být dlouho vzhůru a klidně třeba ještě v devět večer jít na dynamickou lekci aerobiku nebo zumby. V zimě bychom ale neměli chodit běhat a dělat kardio sporty. Tedy nic, co příliš zatíží srdce, a my se při tom silně zpotíme, což je proces chlazení,“ vysvětluje terapeutka Kubíčková.

A co česká vášeň pro lyžování? Když se podle odbornice dobře oblečeme a nebudeme na sjezdovce od první jízdy do poslední, ale užijeme si také krásu hor, nelze proti tomu zase tolik namítat.

Tento čas máme využít k odpočinku, přemýšlení, hledání uvnitř sama sebe. I když to nemusí být vždy jen příjemné a snadné. V klidu a postupně si můžete odpovídat na otázky, jež vás třeba trápí, znepokojují. Kdo jste? Po čem v životě toužíte? Co chcete, aby ve vás na jaře „vykvetlo“? Co by mělo začít nového?