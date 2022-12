Ořechové mouky jako bezlepkové a zdravější alternativy bílé mouky

Hledáte-li nejlepší náhradu klasické mouky, rozhodně sáhněte po mouce mandlové. Má jen jemné ořechové aroma, hodí se tak téměř do všech pokrmů a pracuje se s ní podobně jako s pšeničnou moukou. Jen jí do receptu použijte o cca ¼ méně.

Když se řekne mandlová mouka, určitě se vám vybaví francouzské makronky. Ovšem to rozhodně není vše, co mandlová mouka dokáže. Ne nadarmo se jedná o jednu z nejoblíbenějších surovin bezlepkového pečení. Vyrábí se z blanšírovaných (loupaných) mandlí a stejně jako mandle je i mouka z nich mimořádně bohatá na zdravé tuky, bílkoviny a na vitamin E, který je pro naše tělo důležitým antioxidantem.

Mandlová mouka se hodí do palačinek, low carb pizzy nebo chleba a samozřejmě také do dortů, cukroví, krémů, dezertů, do domácího marcipánu i do všech možných raw pokrmů.