Neléčený vysoký krevní tlak může zvýšit riziko demence až o 60 %. Zejména u mladých

Vysoký krevní tlak tak může poškodit nejen srdce, ale i mozek, ledviny a cévy. Skoro polovina mladých pacientů s hypertenzí má ve věku 50 let poškozen jeden z těchto orgánů. Pokud se ale hypertenze včas léčí, lze negativní vývoj směrem k demenci příznivě ovlivnit.

„U mladších jedinců s hypertenzí se lékaři zaměřují na změnu životního stylu, a to zejména úpravou jídelníčku, zvýšením pohybu, tedy i zhubnutím či skoncováním s kouřením. Pokud tato režimová opatření nestačí, dochází k nasazení antihypertenzní léčby. Důležité je zvolit správné léky a jejich vhodnou kombinaci,“ vysvětluje profesor Richard Češka.

Zúžené tepny nepustí do mozku tolik okysličené krve, kolik je potřeba, což se v dlouhodobém horizontu může projevit právě demencí.

„Neléčená mírná až střední hypertenze ve věku 50–60 let zvyšuje riziko lézí bílé hmoty (abnormality na mozku) spojených s demencí. Již krevní tlak 130/80 mm Hg ve věku 19–40 let je spojen s redukcí šedé hmoty mozkové. To vše naznačuje, že cestou, jak omezit rozsah nástupu demence je včasná a důsledná léčba hypertenze již od mládí,“ upozorňuje profesor Miroslav Souček, garant projektu Srdce.