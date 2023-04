Nedostatek spánku škodí zdraví, rizikové je ale i dlouhé vyspávání

O tom, že kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je potřebný pro zdravý a dlouhý život, slýcháme ze všech stran. I to, že mnoho z nás spí méně než minimálně doporučovaných sedm hodin denně. Co když ale někdo spí déle, je to lepší?

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Vědci z univerzity v irském Galway nedávno provedli studii zaměřenou na délku spánku a její vliv na zvýšené riziko mrtvice. Analyzovali data od 5000 účastníků v průměrném věku 62 let, polovina z nich podle předem vyplněných dotazníků mrtvici již prodělala. Z výsledků vyplynulo, že lidem, kteří spali více než devět hodin za noc, hrozí dvojnásobné riziko mrtvice oproti těm, kteří spí zmiňovaných sedm hodin. Data rovněž poukázala na fakt, že u lidí, kteří spí v noci méně než pět hodin, se zvyšuje riziko mrtvice trojnásobně. Ve skupině, kde jedinci již prodělali mrtvici, spalo více než devět hodin 151 lidí a méně než pět hodin 162 lidí. Ve skupině, kde mrtvici nikdo neměl, spalo více než devět hodin 84 lidí, méně než 5 hodin pak 43 lidí. Jak předcházet infarktu? Dostatkem kvalitního spánku Zdraví „Naše výsledky naznačují, že spánek by měl být jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje prevence mrtvice. Pomohly by už brzké detailnější konzultace s lidmi, kteří mají potíže se spánkem,“ uvedla pro Daily Mail k výsledkům vědecká pracovnice v oblasti spánku Christine McCarthyová, vedoucí výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v časopise Neurology. Není zatím jasné, jak přesně nadmíra spánku zvyšuje riziko mrtvice, podle vědců je ale možným ukazatelem jiných zdravotních potíží. Rizikovými faktory jsou sedavý způsob života, anémie nebo deprese – o kterých je známo, že zvyšují riziko mrtvice. Na druhou stranu je také prokázáno, že málo spánku rovněž zvyšuje riziko mrtvice kvůli vyššímu krevnímu tlaku, zánětům nebo zvýšenému riziku obezity a cukrovky. Vyšší riziko mrtvice hrozí rovněž lidem, které trápí tzv. spánková apnoe. Jde o stav, kdy během spánku dochází k opakovaným zástavám dechu. Doporučení, která pomohou ke kvalitnímu spánku Zdraví Byliny proti nespavosti Styl