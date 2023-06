Návyky a činnosti, které ničí zdraví našeho mozku

Podle profesora neurologie Rudolpha E. Tanziho je třeba věnovat zdraví mozku dostatečnou pozornost. Každodenní rituály či styly chování totiž našemu mozku nemusí být vždy ku prospěchu, i když si to myslíme. Pokud to nezměníme, může to vést ke zhoršení kognitivních funkcí či většímu riziku rozvoje neurodegenerativních onemocnění, uvádí server Yourtango.